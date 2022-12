RAZVELA SE POSLE 9 GODINA BRAKA, SAD JE TRUDNA! Anđelka Prpić se s mužem rastala zbog VRUĆE SCENE s kolegom!

Anđelka Prpić je u braku provela devet godina i dobila sina s bivšim mužem, a sada je trudna s njegovim najboljim prijateljem.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumica Anđelka Prpić je trudna s najboljim prijateljem svog bivšeg supruga Darija Prpića, a bio im je i kum na venčanju. Glumica se razvela 2020. godine, a kako su mediji ranije pisali, problemi u braku počeli su zbog vrele scene s glumcem Draganom Mićanovićem u seriji "Žene s Dedinja".

Otkako se pojavila u popularnoj seriji, Anđelka je pobrala simpatije gledalaca, a svi pamte eksplicitne scene koje je snimala s Mićanovićem, koji joj je glumio supruga. Žestok intimni odnos njih dvoje na veš mašini i dan danas se prepričava, i, prema pisanjima medija, uspio je da poremeti njen odnos s mužem. Dario je Anđelki navodno pravio problem nakon što je epizoda emitovana na televiziji, jer je tvrdio da je ona prevazišla glumačke okvire i da se previše unijela, prenio je tada Kurir.

Dragan Mićanović

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je izvor blizak bivšem paru rekao, Prpić je po izrazu lica svoje žene vidio da je zaista uživala, tvrdeći da je dobro poznaje i da zna kada glumi, a kada ne, te su se zbog toga nedeljama svađali, a Anđelka je ubjeđivala supruga da je u pitanju samo scena koju je morala da odglumi i da bude uverljiva. U domu Prpića su, navodno, nekoliko mjeseci kasnije nastali novi problemi, jer je Dariju teško pala i njena uloga u seriji "Andrija i Anđelka", te je navodno bio ljubomoran i na Andriju Miloševića.

"Od kada sam se razvela, promijenila mi se svakodnevica, svakako. Sad sam u novim okolnostima. Mene umiruje i čini me bezbrižnom to što smo Dario i ja zadržali dobre odnose, ja održavam kontakte s njegovim tatom i sestrom, on sa mojim roditeljima i bratom. Mi više nismo ljubavni par, ali smo roditelji i prijatelji, i to ćemo biti zauvijek. Nadam se da ćemo biti sve bolji u tim drugim ulogama. Naš osmoipogodišnji sin Jakša srećan je što ima živog, zdravog i za njega veoma zainteresovanog oca. Tu se ništa nije promijenilo i to je najvažnije", otvoreno je govorila Anđelka Prpić o propalom braku za "Gloriju".