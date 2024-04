PETAR GRAŠO ČEKA DRUGO DIJETE! 14 godina mlađa Hana ponovo u drugom stanju

Petar Grašo sa izabranicom Hanom čeka drugo dijete.

Izvor: Mondo/Steafn Stojanović

Nakon što su prije godinu i devet mjeseci postali roditelji devojčice Albe, Hana Huljić Grašo (33) i pjevač Petar Grašo (48) očekuju drugo dijete.

Ponosni otac potvrdio je radosne vijesti, a pjevač se trenutno nalazi u Skoplju, gdje će večeras održati treći koncert. Detalje o trudnoći 14 godina mlađe Hane nije podijelio sa medijima, te za sada nije poznato u kom je mjesecu, ali i da li znaju pol bebe.

Inače, Hana je ranije otkrila koliko uživa u majčinstvu.

"Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo porasti i možda sad jedva čekam da poraste, ali kad poraste biće mi žao. Predivna je, vesela je, unela je nešto posebno u naš život", rekla je o malenoj Albi.

Priznala je da njoj i suprugu puno pomažu bake, ali je temelj porodice, ipak, ljubav između nje i Petra.

"To da deteodrasta u ljubavi, što danas nažalost nije toliko često i uvijek mi je žao djece koja nemaju to i to mi je teška tema, tako da sam srećna da ona to ima. Tu ljubav i taj osmjeh", rekla je Hana.