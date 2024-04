"ANALIZIRAM CECINO FRLJANJE S PADEŽIMA" Karleuša o snimku iz sudnice: Opominju me, ona se žali i podiže glas

Jelena Karleuša otkrila je detalje suđenja sa Svetlanom Cecom Ražnatović i progovorila o snimku koji je osvanuo na mrežama.

Estradni rat između Svetlane Cece Ražnatović i Jelen Karleuše traje više od 20 godina. Na samom početku Jelenine karijere njih dvije su se javno podržavale, a publika je čak imala priliku da ih gleda zajedno u emisiji Maksovizija. Gostujući zajedno u emisji, Karleuša je imala priliki da kaže šta misli o Ceci i za nju je imala samo riječi hvale. Ceca je tada podržala Jelenu navodeći da će jednog dana biti velika zvijezda, a onda se se krajem devedesetih sve promijenilo.

Nedavno je čak isplivao i snimak suđenja ljutih rivalki, a upitana da prepriča neku anegdotu sa Cecom, Karleuša je rekla:

"Sa Cecom imam tako puno angedota. Uglavnom sam, ne mogu da kažem uplašena njenom pojavom, ali nije mi svejedno, jer ona djeluje onako vrlo ljuto i taj njen 'body language' govori da je u gardu i spremna za kung fu, za borilačke vještine, tako mi djeluje. Ne mrdam pretjerano, ne mašem ručicama pretjerano, čekam svaki njen sledeći pokret, jer zna da bude onako vrlo oštra i na riječima i fizičkim pokretima, mogu reći da čak podiže i glas, što se čuje na onom snimku. Vrlo je uzbudljivo, anegdote su da analiziram njenu garderobu, analiziram njen kapak, analiziram njedno frljanje sa gramatikom i padežima pa mi bude smiješno, pa ne čujem šta sudija pita jer se zasmijem, bude mi smiješno, pa me sudija opominje, pa se ona žali sudiji na mene da se ne smijem, pa me uhvati napad smijeha nekontrolisanog, pa se ona ljuti. Interesantno mi je da jedno lice ima u sudnici, a drugo istog momenta kada izađe pred vas novinare, gdje se pretvori u prepodobnu svetu djevicu Mariju Paraskevu, koja zdrači dobrotom, ljubavlju i pozitivom, a do maloprije, bukvalno sam mislila da ću da stradam. To su neke anegdote".

Je l' te dobila na sudu i je l' si joj dala neke pare?

"Apsolutno nikada", poručila je Karleuša, a na pitanje da li je ona nekada dobila Cecu na sudu odgovorila je:

"Ona je morala meni da plati dva ili tri puta po 100-120 hiljada dinara. Mislim da je bio taj iznos plus sudski troškoviali, ali to sve uzme, pošto imam takav dogovor sa advokatom, mislim, da je on to uzeo za svoje neke troškove. Eto, ona mi je platila troškove za advokata, nisam se čak ni najela na nekom ručku od njenih para, lijepo smo se družile tamo. Baš je bilo uzbuljivo godinama".