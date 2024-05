DARKO LAZIĆ UPECAO RIBETINU O KOJOJ JE SANJAO! Pokazao kako provodi dan, svi se pitaju gdje je Kaća

Darko Lazić je pokazao kako uživa u svojoj omiljenoj aktivnosti.

Danima unazad spekuliše se o navodnoj trudnoći Katarine Lazić, Darkove supruge, a s druge strane par to nije ni potvrdio, a ni demantovao. Za to vrijeme Darko Lazić uživa na pecanju a prijateljima, a pohvalio se i ulovom.

Mnogi danas praznuju 1.maj uz roštilj, ali pjevač je počeo dan ranije, Lazić je sada na svom instagram profilu podijelio fotografije sa pecanja, te nije krio koliko zapravo uživa u prelijepom vremenu kraj reke, a nedugo nakon toga, pohvalio se ogromnom ribom koju je uspio da upeca.

On je zatim pokazao kako se sprema hrana i roštilja u Bačkom Jarku, a na slikama je tagovao i Kaću, iako od nje nije bilo ni traga ni glasa.

Izgleda da je sve u najboljem redu u porodici Lazić i da pjevač u slobodno vrijeme voli da se opusti sa prijateljima, a Darko je nedavno otkrio u kakvim je odnosima sa bivšim ženama Anom Sević i Marinom Gagić.

"Ana je bila moja prva, ozbiljna veza. Imamo dijete, naravno da je bilo ljubavi. Ana i ja sada imamo jako dobar odnos, sve je došlo na svoje. Bili smo premladi, prvenstveno ja. U našem odnosu su krenule trzavice kad se lanac pokidao, kad sam krenuo da ludujem...Oboje smo krivi, jer smo nezrelo ušli u sve to. Ali hvala milom Bogu, imamo sjajno dijete koja je genije. Sa Anom sam stvarno u nikad boljim odnosima. Bukvalno kao brat i sestra. I sa njenim suprugom Danijelom sam u odličnim odnosima. On je super čovjek. Moje dijete živi sa njima, on moje dijete gleda kao svoje. To je jedan potpuno zdrav odnos", rekao je Lazić za Pink, a onda se osvrnuo i na drugu bivšu ženu Marinu sa kojom ima sina Alekseja.

"Funkcionišemo, komuniciramo, sve što je vezano za Alekseja. Marina ima svoj život, ja svoj. Trebalo bi da prođe još par godina da bi se to sve lijepo uklopilo i smatram da će tako i biti", rekao je pjevač, a Milena je prokomentarisala da po njegovoj priči zaključuje da je sa Anom u boljim odnosima.