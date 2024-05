PISALA SAM SAŠI KOVAČEVIĆU! Mlada pjevačica priznala - "Rekao je ne, sada me je sramota"

Mlada pjevačica Sara Šekularac, poznatija kao Zoi, i sestričina Nataše Bekvalac, nedavno je govorila o svom novom albumu, ali i o starijem kolegi Saši Kovačeviću.

Izvor: Instagram/sashakovacevic/Printscreen/IG zodackwhite

Jedna od popularnijih pjevačica mlađe generacije Zoi, koja je i sestričina Nataše Bekvalac, izdala je nedavno svoj prvi album "Moje boje". Ona je istakla da je izuzetno ponosna na svoju tetku Natašu, a sada se osvrnula i na starijeg kolegu Sašu Kovačevića.

"Sjetila sam se nečeg jako smešnog. U jednom momentu sam pisala Saši Kovačeviću jer sam bila fan njegove muzike u doba kada su svi slušali njega i Vladu Georgieva. Tada sam mislila da bi bilo super da snimimo duet, ali sada kada čujem njegovu muziku shvatam da ne postojimo u istom univerzumu", prisjetila se uz osmijeh na licu za "Chit Chat" Zoi.

"Međutim, meni je to tada bilo zabavno, ali on me je klasično iskulirao, naravno. To je skroz okej jer i ja to uradim nekome kome neću da kažem 'ne'. Ja sam se njemu javila u fazonu: 'Hej, hoćeš li da snimimo pjesmu?' i ono - blok! On je meni poslao video kako njegovo dijete igra uz neku moju pjesmu", objasnila je pjevačica čije građansko ime glasi Sara Šekularac.

"Sad me je sramota toga. Ja sam napisala nešto poput: 'Kad smo već tu, hoćeš li duet?'. Nisam baš tako jezivo napisala, ali nešto slično jadno jesam. On mi je odgovorio: 'Hajde da se čujemo od ponedeljka'. Došao je ponedeljak, ja sam se javila, ali on je bio u fazonu 'ne'. Bože, to se zaista desilo i sad mi je jako smiješno", zaključila je Zoi.