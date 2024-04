"MORAM DA GUGLAM DA BIH ZNALA KO JE!" Sloba govorio o odnosu sa Karleušom, ona žestoko uzvratila

Jelena Karleuša komentarisala je izjavu Slobe Radanovića o njihovom odnosu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/karleusastar/Screenshot

Jelena Karleuša nedavno je organizovala druženje sa fanovima, a mnogi će ovo manifestacije dugo pamtiti.

PJevačica je sada progovorila o privatnom životu, ali i svojoj karijeri i kolegama koje je često spominju, iako je nikada nisu upoznali. Karleuša je priznala da ne poznaje Slobu Radanovića, a kako navode domaći mediji, pjevač je izjavio da jedino sa njom na estradi ne razgovara.

Sada se oglasila Jelena:

"Ne poznajem ga. Za početak bih morala da guglam i tačno vidim kako izgleda momak pošto ga ne poznajem. Ne znam kako onda ne razgovara sa mnom, ne razgovaram onda ni ja sa njim. Obično se ne razgovara sa nekim koga poznaješ. Sa jedne strane je u pravu, ne razgovara sa mnom jer ni nema priliku za to. Za početak moram da znam nekoga da bih progovorila riječ sa njim. Te ljude kojima guglam ime da bih znala kako izgledaju ne želim da uvrijedim, nego stvarno ne znam sva ta imena. Stvarno ne znam ko su ti ljudi, kada mi kažeš Sloba Radanović, kao da si mi rekao Pera Perić. Moram da razmislim ko je to. Interesatno je da svako ko dođe na televiziju nepogrešivo prvo izgovori moje ime, pa čak i ovakvu glupost da izjavi da ne razgovara sa mnom a ni ne poznaje me", govorila je Jelena i dodala:

"Sa druge strane sam sigurna da kada bi progovorili sa mnom vrlo brzo bi se pokajali za sve ružno što su rekli o meni. U to sam apsolutno sigurna. I taj dečko Sloba Radanović nekada kada me sretne vidjeće da sam neko ko će pritisnuti kočnicu, neće zgaziti bez tragova kočenja. Vrlo sam druželjubiva iako ne djelujem tako. Privatno sam sasvim pitoma i blaga. Moram da kažem i ovo, čak i ako ti se neko ne svidi, moraš da poštuješ ono što je uradio. Ti novi koji se pojavljuju pokazuju dozu nepoštovanja kad uopšte komentarišu nekog ko je po karijeri, trajanju, uspehu zaslužio da mu se neko pokloni. Mladi pokazuju nekulturu, nevaspitanje i nepoštovanje..."