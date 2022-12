ZA NEKOLIKO MINUTA PUNE RUKE NOVČANICA! Sa 17 godina zaradila za stan, a ova koleginica joj ostavila NAJVEĆI BAKŠIŠ

Zorana Mićanović, poznatija kao Zorana Sikter, odlično zarađuje na veseljima, a s jednom pjevačicom je u odličnim odnosima.

Izvor: Instagram/zorana_micanovic_official

Pjevačica Zorana Mićanović je za samo godinu dana postala jedna od najtraženijih na domaćoj sceni, a osim što je zovu Zorana Sikter, proglasili su je i "kraljicom bakšiša", zasluženo. U prilog tome da odlično zarađuje sa samo 17 godina, nedavno je otkriveno i da kupuje stan u Beogradu.

Sinoć je na jednom slavlju zapjevala hit koji ju je proslavio, a već za nekoliko trenutaka su joj ruke bile pune novčanica. Od jedne koleginice je dobila najveći bakšiš, a to je Andreana Čekić.

"Familija moja, sestra moja", međusobno su se počastile koleginice koje očigledno imaju odličan odnos i mimo kamera. Ipak, pored lijepih stvari doživjela je i one ružnije, a to je vršnjačko nasilje koje je trpjela zbog želje da se bavi pjevanjem i o kojem je javno govorila.

"Moji vršnjaci su me stalno potcjenjivali i ismijavali, govorili da nikad neću uspjeti, da ću uvijek biti na nivou kafanske pjevačice. To me je jako pogađalo i kad dođem kući isplačem se u svoja četiri zida, ali nastavim dalje. Rekla sam sebi 'Zorana, ti ćeš uspjeti i pokazaćeš svima da možeš'. Stvorio se u meni inat i sad ću svima pokazati ko sam i šta mogu. Samo želim da pokažem da su pogriješili i da nisu bili ispravni prema meni", izjavila je za Grand online.