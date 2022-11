PRODAJE GOLOTINJU NA SAJTU ZA ODRASLE, EVO ŠTA JOJ KAŽU RODITELJI! Milica Dabović na meti osuda - "Ne ugrožavam ih!"

Milica Dabović još jednom komentarisala svoje slike na platformi za odrasle, otkrila i kako reaguje njena porodica.

Izvor: TV Pink / screenshot

Milica Dabović nedavno se našla u žiži komentarisanja, ali i negativnih kritika kada je otvorila nalog na sajtu za odrasle gde je počela da objavljuje svoje provokativne fotke.

Za samo 15 dana prikupila je ozbiljan broj sledbenika, koji broji više od 4.000. To znači da već sada, iako je nova, zarađuje 60.000 dolara mesečno budući da je pretplata na njen profil 15 dolara po osobi. Nakon što je demantovala da je od prve zarade kupila stan, košarkašica je priznala i kako su na sve reagovali njeni roditelji, ali i cela porodica.

"Moja porodica zna kakve su to slike koje postavljam. Tako da oni mogu samo da me podrže, sve dok je dobro, dok je meni dobro, sve dok se ja osećam dobro. Sve dok ih ne remetim, tu su da me podrže. Ja nemam video snimaka na platformi. Ja nisam ni znala šta je to OnlyFans, znate već moju priču. Htela sam samo da zaradim pare da bih kupila trenerke", rekla je Milica.

"Trebalo bi da se plati, da bih uopšte stupila u kontakt sa ljudima, da bi trošili moje dragoceno vreme. To jeste jedan vrlo težak posao. Naučila sam da imam neki nivo i da se ne trošim mnogo, zaista ima divnih momaka. Svi dobro znate da nisam znala da je u pitanju porno sajt, ja od toga ne bežim, to je činjenično stanje, sve je onako kako se ja osećam, postoji granica i da ništa ne želim", istakla je ona.

Pogledajte deo onoga što objavljuje na svom profilu:

Pogledajte 00:03 Milica Dabovic Izvor: Instagram/stefanovamama13 Izvor: Instagram/stefanovamama13

Alii komentare koje dobija na Instagramu: