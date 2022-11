"SAMA SI SEBI LUPILA ETIKETU, NEMOJ DA KUKAŠ" - Nakon snimka za Onlifens Dabovićeva pokazala poruke i ODBRUSILA ženama!

Milica Dabović napravila je nalog na platformi za odrasle, a sada je otkrila kakve poruke dobija od žena.

Nakon što je na društvenim mrežama isplivao snimak Milce Dabović za Onlifens, na kom je košarkašica iz opklade otvorila nalog i počela da zarađuje zahvaljujući mjesečnoj pretplati od 15 eura, društvene mreže su se usijale. Milica je u jednoj emisiji otkrila da nije znala da je sadržaj na ovoj platformi pornografski, a sada je pokazala kakve poruke dobija od drugih žena.

Milica Dabović je na Instagramu objavila nekoliko poruka koje je dobila od žena, a zatim je svakoj od njih i odbrusila.

"Evo ova budala ti želi sreću... I da mućneš sa to malo mozga, opet laku noć. Kreten. I da izvini što me moj dragi obožava... što me nikada ne bi ostavio trdunu... itd, al tek sad čovjeka razumijem", glasila je jedna od poruka, a Milica Dabović je poručila - "Ali šta vam je ljudi da ste tako nesrećni. Ali što me žena blokira, pa odblokira da nešto pametno napiše".

"A tebi se diže ego kada seruješ da se požališ naciji? Šta koga zabolje šta ti je neko pisao... Uostalom takvo mišljenje deli 90% nacije, use i u svoje kljuse. Radi sa svojim životom šta god želiš i svako dobro... Svako bira svoj put i kako će se prezentovati narodu, pogotovu kada je javna ličnost. Sama si birala da lupiš sebi etiketu, nemoj sada da kukaš", bila je druga poruka na koju je Milica odgovorila - "Zbog ovakvih ni ne čitam poruke. Gromada od majke".

