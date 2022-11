"MAJKO DETETA, KOLIKO SAT?" - Milicu Dabović VREĐAJU zbog golih fotki! Pokazala poruke i potezom matirala muškarca!

Milica Dabović pokazala je svima poruke koje dobija zbog golih fotki, koje postavlja na društvene mreže OnlyFans i Instagram.

Bivša košarkašica Milica Dabović otvorila je profil na platformi za odrasle i od tada ne prestaje da bude meta kritika. Ona je za nešto više od dve nedelje prikupila čak 4.000 pratilaca na platformi za odrasle, a iako je nova, zarađuje 60.000 dolara mesečno budući da je pretplata na njen profil 15 dolara po osobi.

Milica je u emisiji uživo saznala da je sadržaj ovog satja p*rnografski, ni sada, kao ranije na Instagramu, kada je trpela kritike zbog vrućih fotki ne mari za komentare pa se tako i javno hvali svojim profilom, a neretko i na Instagramu postavlja "tizer fotke" koje njene pretplatnike očekuju na ovom sajtu za odrasle. Nakon što je odbrusila ženama, sada je pokazala kakve poruke dobija zbog golišavih fotografija.

"Ku**vela", "prodaješ se za pare", "majka deteta, kol'ko sat?", neke su od poruka koje je dobila u inboks, a objavila ih je na svom storiju.

Dabovićeva je potom podelila koji profil je uznemirava, te matirala muškarca koji je maltretira sledećim rečima, uz emotikone koji "umiru" od smeha: "Pravi šmeker", a nedavno je progovorila i kroz šta je prošla s bivšim momcima:

"Moji muškarci su sve uzeli od mene, ja sam širila noge stalno, volela, davala i onu su od mene bukvalno uzeli sve, i poštovanje i ljubav i novac. Znači ja sam samo to što ja jesam, u tim trenucima sam želela sve, da to sija, da je to jedna bajka, i moj princ koga sam ja našla, i moj prethodni partner, i otac mog deteta, ali u tome nisam uspela. Zato sam sada jako oprezna, i sada slušam i jako mi je zanimljivo i učim jer iz dana u dan kada imaš tako loše iskustvo u životu i kada ti partneri na kraju dana uzmu sve što si ti zaradio sa svoje dve ruke i dve noge a igrao si samo košarku i napravio ti pakao od života drugačije sada razmišljaš, tako da da li bih sada isto ja to radila, ne bih. Da li sam ja danas takva? Nisam", rekla je Milica Dabović prošle u emisiji "Magazin In".

