"MOŽEŠ DA GLEDAŠ, ALI NE MOŽEŠ DA PIPAŠ": Bezobrazne poruke Milice Dabović na Onlifensu - mjesečno zaradi 60.000 DOLARA!

Milica Dabović na sajtu za odrasle već ima 4.000 pretplatnika

Izvor: Instagram/stefanovamama13/printscreen

Bivša košarkašica Milica Dabović otvorila je profil na platformi za odrasle i od tada ne prestaje da bude meta kritika. Milica ni sada, kao ranije na Instagramu, kada je trpjela kritike zbog vrućih fotki ne mari za komentare pa se tako i javno hvali svojim profilom, a nerijetko i na Instagramu postavlja "tizer fotke" koje njene pretplatnike očekuju na ovom sajtu za odrasle.



Milica je za samo 15 dana već prikupila ozbiljan broj sljedbenika, koji broji više od 4.000. To znači da već sada, iako je nova, zarađuje 60.000 dolara mjesečno budući da je pretplata na njen profil 15 dolara po osobi. Ono što se može vidjeti na ovom kanalu jesu i poruke koje Milica ostavlja pored fotografija.

"Uzmi me", "Sve što mi je potrebno je ljubav, a tebi?", "Ne možeš da me imaš, ali možeš da mi vjeruješ. Da li ti je potrebno nešto više?", "Možeš da me gledaš, ali ne i da me dodiruješ", "Sanjaj velike snove", "Budi žena kojoj treba muškarac", opisi su njenih objava na ovoj mreži koje imaju i više od 200 lajkova.

Ovako izgleda njeno snimanje za Onlifens: