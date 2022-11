ZBOG KRIZE PROPAO PRIVATNI BIZNIS! Verica Šerifović morala da zatvori poslastičarnicu - "Poskupljenje utiče na sve"

Pevačica Verica Šerifović se retko eksponira poslednjih godina, a sada je otkrila da su joj se dogodile velike životne promene.

Izvor: Instagram/serifovic

Majka Marije Šerifović, pevačica Verica poznata je kao vrsna kuvarica, pa tako odlično sprema od slaniša do slatkiša. Međutim, ove godine neće puno vremena provoditi u kuhinji - "Pravo da vam kažem, nekada sam spremala razne stvari, sad za to više nema razloga. Toliko dobrih domaćih proizvoda ima da mogu Mari i sebi da kupim malo ajvara, krastavaca, na Zemunskoj pijaci ima i turšije i svega, tako da nema razloga gomilati. To je za nekog ko ima velike porodice ipak".

Kako dodaje, više se ni ne bavi svojim privatnim biznisom i to sve zbog krize koja je zavladala - "Naravno da poskupljenje utiče na sve, ali ja sam svoju poslastičarnicu zatvorila. Za vreme korone smo svi osetili krizu što se tiče tih malih preduzeća, pa je to, naravno, sačekalo i mene. Jednostavno se nije više isplatilo da se to drži. Nisam ja jedina, šta je, tu je".

Iako je posao propao, ona se nada da će ponovo otići u preduzetnike - "Možda na proleće, ne znam. Sve zavisi od situacije. Verovatno bih opet otvorila poslastičarnicu, u tome stvarno uživam".

Verica je otkrila i da li je njena ćerka Marija nekada iskazivala želju da se bavi ugostiteljskim poslom - "Ne, nju to ne zanima, ona je to prepustila meni. Zna da ja to jako volim. Njoj to nije potrebno, a meni da ne bude dosadno".

Marija se ne žali na nastupe i putovanja, sprema i novi album, a Verica je otkrila da li razmišljali da napišete neku pesmu za ćerku: "Što da ne! To je trenutak inspiracije, samo naleti od sebe i od Boga. Ne ide tako kod nas umetnika da samo sednemo i napišemo pesmu, ali ako se desi, možda i duet ponovo snimimo".

Marija Šerifović bila je na posebnom režimu ishrane i izgubila je 7 kilograma za mesec dana. Nedavno se na snimnjau jedne epizode takmičenja "Zvezde Granda" pojavila u novim kolima od 110.000 evra, ali i pokazala novu liniju.