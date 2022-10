OTIŠAO KOD SUDIJE DA VIDI ŠTA SE DEŠAVA S RAZVODOM! Dejan Dragojević otkrio šta je saznao - Pričao sam i sa advokatom!

Dejan Dragojević je odučio da se lično raspita u vezi sa procesom razvoda od Dalile Dragojević, nakon čega se oglasio s novim informacijama.

Izvor: Youtube/Dejan Dragojevic

Dejan Dragojević mjesecima čeka da se zvanično razvede od bivše supruge Dalile Dragojević, s kojom se razišao tokom Zadruge 5, u kojoj su oboje učestvovali. Otkrio je da je informacije zatražio na sudu, kao i kada će čuveni razvod o kojem se mjesecima priča konačno biti realizovan.

"Predmet je kod sudije i ništa se ne dešava... Danas sam došao da vidim zbog čega se predmet odugovlači, slučajno ili namjerno. Advokat je dva puta pisao dopis da vidi šta se dešava s papirom, zašto to nije pokrenuto. Ovo radim jer moja djevojka Aleksandra zaslužuje.Kad izađe iz rijalitija želim da sve bude čisto, za nešto... A vi u komentarima pišite za šta to nešto", poručio je Dejan Dragojević, koji je s Aleksandrom Nikolić osam mjeseci u vezi.

"Bili smo kod sudije, bili smo na pisarnici. Sudija je izvadio predmet, sve stoji tu, fali samo jedan papir koji će se dostaviti i onda to onda može da se završi. Razvod će se desiti do kraja mjeseca. Sad sam pričao i sa advokatom. On će da sklopi sve ispočetka", poručio je Dejan na svom Jutjub kanalu.

Izvor: Youtube/Dejan Dragojevic

S druge strane, njegova bivša supruga Dalila Dragojević odlučila je da neće mijenjati prezime, odnosno da će zadržati prezime svog bivšeg muža s kojim je bila skoro pet godina u braku, a kojeg je javno varala s Filipom Carem u rijalitiju.

