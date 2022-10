"NISAM SAM SEBE DAVIO!" PRVO POJAVLJIVANJE MARKA BULATA POSLE SKANDALA - Došao sam da kažem istinu, NIJE SE DROGIRALA

Marko Bulat se pojavio pred kamerama prvi put nakon porodične drame i ispričao šta de dogodilo tog dana između njega i supruge Marije Bulat.

Izvor: TV Pink / screenshot

Na samom početku gostovanja na televiziji Pink, prvog nakon porodičnog skandala, pevač Marko Bulat je otkrio da se nijednom novinaru nije javio i u putim im izvinjenje, te da je "došao usput u duksu" u emisiju kod Jovane Jeremić, a naveo je da je njegova supruga u izuzetno lošem zdravstvenom stanju i da je došao da kaže istinu.

"Nije mi nanela teške telesne povrede. Nije me udarila bejzbol palicom, samo me je grebala, davila. U Urgentni centar sam išao da bih dobio papir od hirurga o povredama, moraš da prođeš proceduru, da ti snimaju grudni koš i ultrazvuk. Nije istina da je došlo do svađe, da sam zatekao ženu kako konzumira kokain. To nije istina. Nisam u određenom trenutku legao pored nje da je uspavam u tim bolovima i muci koju ima", izjavio je Marko Bulat i potvrdio da je prijavio nasilje u porodici, ali i rekao da suprugu i dalje voli i da je nije ostavio - "Ona je majka moje dece".

Izvor: TV Pink / screenshot

"Da sam želeo, tada sam mogao da je ostavim. Prijavo sam zvanično nasilje u porodici. Nije istina da sam je zatekao da se drogira. Nisam ja sam sebe davio. Ona se nije drogirala i to mi je važno da kažem. Volim je i dalje kao majku svoje dece", rekao je Marko u Novom jutru.

Inače, Marko je pre dva dana prijavio suprugu zbog nasilja u porodici, kojoj je izrečena mera zabrane prilaska i udaljenja iz kuće u trajanju od 48 sati. Nakon toga se iselio iz njihovog porodičnog stana, a Marija Bulat, s druge strane, tvrdi da je ona žrtva porodičnog nasilja, ali da Marka neće prijaviti nadležnim službama.