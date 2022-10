IMAM MODRICE PO LEĐIMA I OPEKOTINU NA NOZI! Šok ispovijest žene Marka Bulata, tvrdi da je pretrpila nasilje

Marija Bulat tvrdi da je njen suprug Marko Bulat bio nasilan prema njoj, ali da je ćutala zbog djece i da ne želi da ga tereti.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Na Marka Bulata je prije dva dana navodno fizički nasrnula supruga Marija Bulat, posle čega joj je izrečena zabrana prilaska pjevaču koji se juče iselio iz njihovog porodičnog stana, a s druge strane, Marija tvrdi da je ona ta koja je pretrpila porodično nasilje.

"Jako mi teško pada cjelokupna situacija, prvenstveno zbog djece. Oduvijek sam se trudila da našu privatnost čuvam i nisam željela da govorim ništa ružno o Marku, ali dosta je bilo. Zarad naše djece sam ćutala, ali ne mogu više da trpim da me neko maže g****ma", rekla je Marija Bulat na samom početku svoje ispovijesti koju prenose domaći mediji.

"Nijedan brak nije idealan, ja nisam savršena, ali daleko sam od nasilnika. Istina je da smo se tog dana Marko i ja posvađali. Bila sam kod ljekara, koji mi je rekao da sumnja da bolujem od ozbiljne bolesti i to me je jako uznemirilo. Tražila sam Marku samo da me zagrli, a on je burno reagovao i odbio me je. To me je povrijedilo, naljutila sam se. Viknula jesam, ali udarila supruga nisam. Žena sam od 40 kilograma koja boluje od autoimunih bolesti, kakvo nasilje ja mogu da vršim?! Marko je sve uradio jako podmuklo i namjerno mi zadaje niske udarce. On je svestan kakav je moj imidž i kakvu sliku o meni ima javnost. Iako nikada ništa nije dokazano, ja sam okarakterisana kao neko ko je konzumirao narkotike, a zapravo sam osoba sa dva završena fakulteta. Sada on pokušava da učini da moja riječ nema validnost i da me predstavi kao ludaču i nasilnicu", ispričala je uplakana supruga Marka Bulata, koja je potom istakla da ovakvo suprugovo ponašanje nije ničim zaslužila.

Izvor: YouTube/screenshot/Premijera

"Marko je s jedne strane mangup, stalno priča o devedesetim godinama i kriminalu, a ovamo prijavljuje da ga je žena pretukla. Pa sve i da sam najgora, da sam duševni bolesnik, da konzumiram opijate, ja sam majka njegovog djeteta i ovo nisam zaslužila", kaže Marija, koja tvrdi da je ona pretrpila porodično nasilje.

"Zapravo sam ja ta koja ima modrice po leđima i opekotinu na nozi. To su povrede koje mi je Marko zadao, ali ja ne želim da ga teretim. Nisam željela da idem kod ljekara niti imam namjeru da supruga prijavim za nasilje u porodici, kao što je on uradio. Želim da se sve samo što prije završi", poručila je, dok se Marko Bulat i dalje ne oglašava ovim povodom i nije dostupan za javnost.