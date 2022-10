ZVALA SAM POLICIJU, STRAHUJEM DA ĆE MI ODUZETI DJECU!Marija Bulat u suzama nakon skandala:"Objelodaniću KAKAV JE ČOVJEK"

Marija Bulat se ponovo oglasila za medije nakon što je potvrdila da se njen suprug, pjevač Marko Bulat iselio iz zajedničkog stana.

Izvor: RED TV/YouTube/Grand Magazin Tv Grand/screenshot

U toku prethodnog dana je u svim domaćim medijima odjeknula vijest da je Marija Bulat pretukla i nanijela povrede svom suprugu, pjevaču Marku Bulatu, koji je nakon incidenta završio u Urgentnom centru. Ona je zbog navodnog napada dobila zabranu prilaska svom mužu, što je i sama potvrdila, a u nekoliko navrata se oglasila za medije negirajući incident.

Nedavno je za medije progovorila i njena prijateljica koja je iznijela nove detalje o odnosu supružnika, a potom se pojavila informacija da se Bulat iselio iz njihovog zajedničkog stana. Marija je to potvrdila, te dodala da se on seli u svoj stan na Vidikovcu. Sada se ponovo oglasila i kroz suze pričala o navodnim uvredama koje joj je pjevač uputio, ali istakla i da strahuje da će joj on oduzeti djecu.

"Upravo sam zvala policiju kako bih prijavila da mi ćerku maltretiraju ispred ulaza. Ovo je katastrofa, ne mogu u svoj stan da uđem. Dobila sam informaciju da se iselio, ali ga nisam vidjela već dva dana. I treba da ide u svojih 30 kvadrata", rekla je Bulatova supruga za Telegraf.

Ona je dodala da su je najviše pogodile pjevačeve riječi, a posebno uvreda da je "duševni bolesnik" .

"I da sam duševnih bolesnik, majka sam njegove djece. I sve je moguće, pa čak i da mi odvede djecu, sad su djeca sa mnom. Kada se psihički oporavim objelodaniću s kim sam bila i kakav je to čovek. Razapeli su me zbog njega, ovo što on meni radi je katastrofa", rekla nam je Marija kroz suze.