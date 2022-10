"BAŠ ŽESTOK OKRŠAJ! TUKLA JE I IZBACILA MUŽA" - Marko Bulat ljetos htio razvod, pa se predomislio u policijskoj stanici!

Marija Bulat navodno nije u četvrtak prvi put prebila supruga Marka, zbog čega ju je on prijavio policiji, već se to dešavalo i ranije.

Kao bomba je u svim domaćim medijima odjeknula viijest da je Marija Bulat pretukla i nanjela povrede svom suprugu, pjevaču Marku Bulatu, koji je nakon incidenta završio u Urgentnom centru. Ona je zbog incidenta dobila zabranu prilaska svom mužu, a u nekoliko navrata se oglasila za medije negirajući incident. Nedavno je za medije progovorila i njena prijateljica koja je iznjela nove detalje o odnosu supružnika, a potom je Marija potvrdila da se Marko iselio iz zajedničkog stana, kroz suze poručila da strahuje da joj pjevač ne oduzme djecu i poručila da će "objelodaniti kakav je čovjek".

Njihov brak je već duže vrijeme u ozbiljnoj krizi, a situacija je kulminirala prije dva dana kada je došlo do poslednjeg incidenta. Kako prenosi Kurir Marija je i ljetos bila nasilna prema suprugu, kada je malo falilo da dođe do razvoda, ali su se na kraju pomirili. Ipak, sreća nije dugo trajala i oni od četvrtka ne žive zajedno.

"Ovo nije prva svađa Bulatovih koja se završila tučom. Haos se dešavao i ranije, a ljetos je baš bilo dramatično. Marija je tada nasrnula na muža, išutirala ga, a na kraju ga je i izbacila iz stana. Bio je to baš žestok okršaj", rekao je izvor i dodao:

"Marko je uglavnom uvijek bio taj koji je pokušavao da spusti loptu. Tako je bilo i ljetos, ali je ona sve vrijeme vikala i udarala ga. Kada ga je izbacila, dugo je stajao ispred zgrade. Pozvao je policiju i svog advokata. Kada su došli na njihovu adresu, zvonili su joj, ali ona nije htjela da otvori vrata. Marka su odveli u policijsku stanicu. Sve vrijeme je s njim bio njegov advokat, kojem je govorio da više neće da trpi haos u kom živi i da želi razvod. Međutim, obrt se desio kada je Marija došla u policiju. Tada su razgovarali i pred svima se pomirili".

Kako se navodi, i pored toga što je najpre rekao da želi da okonča zajednicu, Marko je odustao od toga jer je na sve načine želio da sačuva porodicu. Takođe bi se uvijek sažalio na ženino zdravstveno stanje.

"Opraštao joj je mnoge stvari, bio uz nju kad god je upadala u probleme, a sada je čvrsto riješio da na pakao u kom živi stavi tačku. Rekao je bliskim osobama da više ne može da izdrži. Napustio je stan i neće se vraćati", istakao je izvor.

Navodi se i da Bulat trenutno boravi kod jednog od svojih kumova. On, inače, ima stan na Vidikovcu u kom su podstanari, koje je pozvao, izvinio se i rekao da zbog novonastale situacije moraju da se isele. Dok se ne budu snašli, on će boraviti kod kuma, a onda će se preseliti u svoju nekretninu. Prema nezvaničnim saznanjima, Marko Bulat je prije sukoba sa ženom u stanu pronašao "neke cjevčice", koje je odnio na analizu, a navodno je na njima utvrđeno prisustvo psihoaktivnih supstanci. Pjevač je tada suprugu nazvao "narkomankom", dok mu je Marija u bijesu udarila nekoliko šamara i počela da ga šutira i grebe. On je svoju izabranicu istog dana prijavio za nasilje u porodici, nakon čega joj je izrečena mjera zabrane prilaska. Ona je takođe podnjela krivičnu prijavu protiv njega.

Marija koja je dva puta privođena zbog droge, rekla je da je u obavezama i da ne može da priča, ali je potvrdila da se Marko iselio iz stana, dok se Marko još uvijek nije oglašavao povodom cijele situacije.