PRESELILA SE U AMERIKU I UGOJILA 50 KILOGRAMA: Srpska pjevačica neprepoznatljiva - pogledajte sliku u kupaćem!

Anica Milenković je bila jedna od najvećih zvijezda 90-ih godina, a proslavila hitom "Na lančiću ime tvoje"

Izvor: Youtube/Anica Milenkovic

Na vrhuncu karijele Anica Milenković je odlučila da se preseli u Ameriku i tada se za kratko vrijeme ugojila, pa je u jednom trenutku imala čak 115 kilograma.

"U prvoj trudnoći sam se mnogo ugojila jer sam se opustila. Do tada sam trenirala i pazila šta jedem jer sam sklona gojenju. Kada sam prije 12 godina rodila ćerku Barbaru, uspjela sam da oslabim, a onda je uslijedila druga trudnoća. Opet sam smršala, ali je moj sin Filip rođen bez sluha i ugradili su mu implant kada je imao godinu dana. Zbog njegovih operacije i stresa počela sam naglo da se gojim", rekla je Anica, a prenosi Stil.

Kada joj se sin Filip oporavio, pjevačica je rješila da se posvetila sebi. Za šest mjeseci je uspjela da promijeni život i vrati liniju do savršenstva.

"Pila sam razne preparate, držala sam dijete, išla kod ljekara, ali sam brzo odustajala. Po preporuci prijatelja, 2018. godine došla sam do nutricioniste i fitnes trenera Klaudije Ademi. Rekla sam sebi: "Sve sam probala, ne košta me ništa da probam i sa njom. Tada je počeo da mi se menja izgled, ali i život. Sa njenom ishranom sam za kratko vrijeme, od juna do decembra sa 115 kilograma spala na 63. Želim da imam 58 kilograma i idem ka tom cilju", objasnila je Milenkovićeva i objavila sliku na kojoj je vidimo sa viškom kilograma, ali i kako sada izgleda:

Pogledajte kako je Anica nekad izgledala: