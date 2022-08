ZA SUPRUGOVE PREVARE SAZNALA IZ NJEGOVE KNJIGE! Branka ga je zatekla MRTVOG: Ubio se pištoljem koji mu je dao scenarista

Legenda jugoslovenskog glumišta Branka Petrić otvorila je dušu i progovorila o svom pokojnom suprugu, glumcu Bekimu Fehmijuu.

Balkan je 15. juna 2010. potresla vest kada je izuzetno talentovani glumac Bekim Fehmiju izvršio samoubistvo pucavši sebi u glavu. Njegova supruga takođe glumica Branka Petrić s kojom je dobio dva sina Uliksa i Hedona, retko govori o svom privatnom životu, ali je nedavno priznala da je za avanture svog pokojnog muža saznala je tek kad je objavio autobiografiju "Blistavo i strašno".

Branka je ranije istakla da su zajedno prošli i blistave, kao i strašne trenutke, ali da ih je održala "njihova ljubav", ispričala je da se Bekim nije sviđao samo ženama, nego i muškarcima, pa je tako za dizajnera Džona Galiana početkom 70-ih bio ideal muške lepote.

"Bekim je imao potrebu da mi se poveri, makar i u knjizi, a znao je da ću ja sve, kao i uvek, prihvatiti prijateljski. U šali sam mu govorila da bih se ja na njegovom mestu ponela još i gore", rekla je glumica, koju je Fehmiu u knjizi opisao kao Amazonku, dok ju je s obale posmatrao u moru sa sinovima.

Glumica je priznala da smrt supruga ne može da prežali, ali može da razume.

"Bekimov odlazak ne mogu da prebolim, ali njegov postupak, koji ničim nije nagovestio, mogu razumeti. Duboko je patio zbog bujica mržnje koje su izazvale stradanja širom naše bivše zemlje - od Vukovara, Dubrovnika i Sarajeva do Kosova i Beograda. Verovao je u plemenitu misiju umetnosti, no osećajući da se to urušava, povukao se iz javnosti i prestao da prihvata uloge", rekla je Branka Petrić za "Gloriu.hr", te dodaje kako je njen suprug sebi oduzeo život metkom iz pištolja koji mu je darovao američki scenarista Kler Hafake, a ranije je ispričala kako je izgledao strašan trenutak kada ga je zatekla mrtvog u stanu s čaršavom na glavi.

Bekim Fehmiu je 15. juna 2010. okončao svoj život hicem iz pištolja. Po njegovoj želji, pepeo je prosut u reku u Prizrenu na Kosovu, gradu u kome je proveo veliki deo svog detinjstva.

