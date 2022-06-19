Iva Grgurić se pohvalila novom frizurom.
Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen
Nakon što je danima bila na meti prozivki zbog novih silikonskih grudi, Iva Grgurić pohvalila se novom promjenom!
Pobjednica Zadruge i nekadašnja voditeljka RED televizije koja je ogroman novac uložila u plastične operacije, nedavno je skratila kosu želeći da bude "prirodnija" i zdravija, ali se izleda ipak predomilila!
Iva je sada ponovo nadogradila kosu i transformacijom se odmah pohvalila na svom Instagramu.
poručila je. "Vratila sam se",
Pogledajte je:
Vidi opis
PROZIVALI JE ZBOG SILIKONA, SADA NAPRAVILA NOVU PROMJENU! Iva Grgurić ponovo u centru komentarisanja - TRANSFORMACIJA!
Skloni opis
Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen Br. slika: 6 1 / 6
Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen Br. slika: 6 2 / 6
Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen Br. slika: 6 3 / 6
Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen Br. slika: 6 4 / 6
Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 6 5 / 6
Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 6 6 / 6
Ovako je izgledala prije nekoliko dana:
Vidi opis
PROZIVALI JE ZBOG SILIKONA, SADA NAPRAVILA NOVU PROMJENU! Iva Grgurić ponovo u centru komentarisanja - TRANSFORMACIJA!
Skloni opis
Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen Br. slika: 8 1 / 8
Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen Br. slika: 8 2 / 8
Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen Br. slika: 8 3 / 8
Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen Br. slika: 8 4 / 8
Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen Br. slika: 8 5 / 8
Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen Br. slika: 8 6 / 8
Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen Br. slika: 8 7 / 8
Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen Br. slika: 8 8 / 8
A ovako prije tri godine:
Vidi opis
PROZIVALI JE ZBOG SILIKONA, SADA NAPRAVILA NOVU PROMJENU! Iva Grgurić ponovo u centru komentarisanja - TRANSFORMACIJA!
Skloni opis
Izvor: Zadruga Official Br. slika: 6 1 / 6
Izvor: Zadruga Official Br. slika: 6 2 / 6
Izvor: Zadruga Official Br. slika: 6 3 / 6
Izvor: Zadruga Official Br. slika: 6 4 / 6
Izvor: Zadruga Official Br. slika: 6 5 / 6
Izvor: Zadruga Official Br. slika: 6 6 / 6