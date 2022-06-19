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PROZIVALI JE ZBOG SILIKONA, SADA NAPRAVILA NOVU PROMJENU! Iva Grgurić ponovo u centru komentarisanja - TRANSFORMACIJA! 0

PROZIVALI JE ZBOG SILIKONA, SADA NAPRAVILA NOVU PROMJENU! Iva Grgurić ponovo u centru komentarisanja - TRANSFORMACIJA!

Autor Jovana Raičević Izvor mondo.rs
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Iva Grgurić se pohvalila novom frizurom.

Iva Grgurić nova frizura Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen

Nakon što je danima bila na meti prozivki zbog novih silikonskih grudi, Iva Grgurić pohvalila se novom promjenom!

Pobjednica Zadruge i nekadašnja voditeljka RED televizije koja je ogroman novac uložila u plastične operacije, nedavno je skratila kosu želeći da bude "prirodnija" i zdravija, ali se izleda ipak predomilila!

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Iva je sada ponovo nadogradila kosu i transformacijom se odmah pohvalila na svom Instagramu.

"Vratila sam se", poručila je.

Pogledajte je:

 Ovako je izgledala prije nekoliko dana:

A ovako prije tri godine:

Tagovi

Iva Grgurić

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