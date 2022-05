EVO GDE SE ANASTASIJA VIĐA S NEMANJOM! Iznajmio LUKSUZAN stan u Beogradu na vodi - plaća dnevno, otkriveno koliko košta!

Komšiluk otkriva detalje veze Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja.

Anastasija Ražnatović proslavila je svoj 24. rođendan u jednom prestoničkom restoranu u krugu porodice i prijatelja, ali i dečka Nemanje Gudelja koji je ovim povodom doputovao iz Španije s porodicom.

Nakon slika i snimaka iz Anastasijinog doma u Ljutice Bogdana, kada je fudbaler upoznao i Svetlanu Cecu Ražnatović, novopečeni par je uhvaćen u šetnji tržnim centrom u Beogradu na vodi.

Gudelj je iznajmio stan na dan u ovom luksuznom naselju, po ceni koja se kreće od 70 do 170 evra na dan, a sada je jedan od komšija otkrio da je "fin i vaspitan mladić" i da je video Anastasiju sa njim.

"Nemanju viđam svakodnevno otkad je došao iz Španije. Deluje kao fin i kulturan mladić, uvek se fino javi. Stalno je s nekim momkom koji jako liči na njega, posle sam video da mu je to rođeni brat. Deluju baš blisko. Ja inače na to ne obraćam pažnju, ovde dolazi i prolazi gomila poznatih, ali on mi je ostao baš upečatljiv. Koliko sam čuo od kolega, on je ovde u zgradi iznajmio stan na nedelju dana, ali on to može i da produži ako bude bilo potrebe. Ovde u zgradi se mnogi stanovi tako izdaju, neki su i odavno prodati, ali, kao što i sami vidite, radovi su još u toku, te će neki tek biti prodati. Možda baš jedan od njih kupi i Nemanja. Video sam ga da je s bratom i nekom gospođom bio u jednoj od agencija koje se bave nekretninama tu u kraju, moguće da je išao da se raspita nešto o kupovini. Njemu to ne bi bio veliki izdatak", rekao je izvor Kuriru i dodao da je video Anastasiju s njim.

"Ne odvajaju se. Izgledaju baš zaljubljeno. Viđao sam ih kako šetaju zagrljeni tu po kraju, drže se i za ruke. Oni se i ne kriju, iako ovuda prolazi puno ljudi. Redovno idu i po restoranima i do obližnjeg šoping-mola. Ono što je meni privuklo pažnju je da njih dvoje nikada nisu sami, već je s njima uvek u društvu i Nemanjin brat. To mi je baš interesantno. Ona je stalno između njih, ali samo se s jednim drži za ruke i povremeno ga poljubi", rekao je jedan zaposleni u pomenutom naselju.

Pogledajte kako je Anastasija izgledala na proslavi rođendana:

