MARIJA ME JE ZVALA! Kaskader o aferi s voditeljkom Slagalice - "Majci troje dece nije hteo da ostavi krov nad glavom"

U medijima je odjeknula vest da su voditeljka "Slagalice", Marija Veljković i Uroš Ćetić navodno imali ljubavnu aferu, a kaskader se sada ponovo oglasio i otkrio detalje razgovora s Marijom.

Izvor: ATA Images/YouTube/screenshot/Marija i Kristina-TJD

Marija Veljković se razvela od supruga Milana Milovanovića pre nekoliko meseci i s decom se vratila u devojački stan, a u medijima su se pojavili navodi da se razvela zbog afere s Urošem Ćertićem.Voditeljka je ranije poručila da je u šoku, a kaskader se sada ponovo oglasio i poručio da su Marija i njen suprug "dve godine živeli kao cimeri i spavali u različitim sobama", te otkrio da se čuo sa njom."Zvala me je Marija jutros i rekao sam joj da želim da me novinari ostave na miru zbog njenog razvoda i rekao sve najbolje, zbogom", rekao je kratko Uroš za "Kurir", a onda spomenuo Marijinog bivšeg muža Milana Milovanovića:

"Nije hteo majci troje dece da prepusti krov nad glavom, a ne ona da se iseli", poručio je Uroš, a na pitanje da otkrije šta mu je voditeljka rekla kada ga je pozvala, bio je kratak:

"Ne mogu, izvini. Želim da mediji ostave jednu posvećenu i dobru majku troje dece".

Posebno se čak i obratio arhitekti Milanu Milovanoviću, s kojim je Marija bila u braku, te njegovom izvesnom prijatelju koji se "raspituju po gradu o ovoj romansi".

"Mi smo komšije, tu, 200 metara. Viđali smo se, 'družili' neko vreme. To je sve što mogu da kažem! Upoznali smo se, koliko se sećam, odavno, na televiziji. Imamo zajedničke prijatelje, glumce, ne znam... Hoću samo da prestane da li on (Marijin bivši muž) ili njegovi prijatelji, da pod lažnim ženskim imenima ostavljaju komentare na članke o njenom razvodu: 'Nije ona njega ostavila, on je nju i decu najurio jer se je*ala s komšijom Urošem!' Ili: 'Nije tačno da se razvode zbog ovog ili onog, viđali smo je kako ulazi i izlazi iz njegovog ulaza na Gundulićevom vencu'", naglasio je on za "24sedam".