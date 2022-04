PRIZNAO DA LI SU IMALI AFERU! Uroš Ćertić šokirao skandaloznom izjavom za voditeljku Slagalice, a sad se ponovo oglasio!

Voditeljka Slagalice Marija Veljković dospela je u centar skandala zbog navodne afere s Urošem Ćertićem, a sada se i on oglasio tim povodom.

Nakon navoda da je imao aferu s voditeljkom Slagalice Marijom Veljković, te da se zbog toga razvela od supruga Milana Milovanovića, oglasio se kaskader Uroš Ćertić.

"Nemam više komentara na tu temu. Želim da mene ostave novinari na miru zbog njih dvoje. Nismo zajedno, niti smo bili. Ne trebaju mi ovakve priče, a najmanje majci troje dece. Poštujte nju, ako ne mene. Da je bila sa mnom, bila bi još u braku, kao i mnoge koje su, pa ostale, jer se zna 'tvrd pe*is mir u kući'", izjavio je Uroš.

Prethodno je navodno potvrdio aferu, a njegovu izjavu preneli su svi domaći mediji.

"Da, jesam to rekao", bio je kratak Uroš i nije želeo da produbljuje temu o tome da li je bio u vezi s voditeljkom Slagalice, koja se s decom posle razvoda vratila u devojački stan.

"Prestanite da me više uznemiravate i poručite i njenom bivšem mužu i njenom advokatu, da, je*ao sam nju, a je*aću i njega kad je mogao pored takve žene da spava dve godine, a da nemaju ništa. Samo da mu pojasnim nešto da se ne uzbudi previše, kad mislim da ću da ga je*em ne mislim na se*s i fizički obračun, nego da ću otići na neku nacionalnu televiziju i otkriti šta je sin njegovog brata uradio, a on ništa nije preduzeo povodom toga, ne bude li konačno izvadio moje ime iz usta i prestao da po društvenim mrežama maltretira Mariju i mene. Toliko, doviđenja", izjavio je ranije Uroš Ćertić za "Svet", medij koji je i objavio vest da je on glavni krivac voditeljkinog razvoda.