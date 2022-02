BEZ ŠMINKE, RUKE PUNE KOFERA, NESVAKIDAŠNJI ULAZ: Evo gde voditeljka Marija Veljković sa decom živi posle razvoda (FOTO)

Voditeljka se posle razvoda preselila u svoj devojački stan.

Izvor: Printskrin, Youtube/ Paparazzo Lov // DNK

Voditeljka Marija Veljković dospela je u žižu interesovanja nakon što je javnost obavestila o svom razvodu. Ekipa emisije "Paparaco lov" uhvatila ju je na beogradskom aerodromu, gde u društvu ćerke dolazi iz Turske.

Marija i njena ćerka vukle su sa sobom 4 kofera, a onda su pozvale taksi i krenule put kuće.

Voditeljka je posle razvoda od bivšeg muža Milana Milovanovića otišla da živi sa decom i psom u svom devojačkom stanu, u naselju Medak, gde ju je i snimila ekipa pomenute emisije. Ono što su svi zapazili jeste da je prilaz do njene zgrade vrlo neobičan, te da joj nije lako nositi kofere i sve potrepštine ovuda.

"Kad se udate, mislite da je to do kraja života. Nema druge opcije. No, život nas uči raznim lekcijama. Zapravo, mi smo rastavljeni, a sam razvod je u toku. Papir nije važan, već činjenica da deca i ja imamo novi životni prostor. Mada rastavljeni, mi smo mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Njih troje su veliki, pametni i razumni, imaju svoje vreme i s tatom i s mamom, vole i mamu i tatu. To je jedino bitno", rekla je voditeljka nedavno.

Pogledajte gde sada Marija i deca žive, prilaz stanu je malo čudan: