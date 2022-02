SA TROJE DJECE SAM SAMO IZAŠLA IZ STANA: Voditeljka Slagalice otkrila zašto se razvela - "Nije lako, ali nastaviš život"

Marija Veljković, voditeljka najpopularnijeg kviza u Srbiji, otkrila da se prije izvjesnog vremena vratila u djevojački stan u kojem nije bila od 2009. godine.

Marija Veljković i Milan Milovanović godinama su uživali u srećnom braku iz kog imaju troje dece, sina Đurađa i ćerke Nevu i Rosu. Međutim, sve je iznenadila vijest da je između njih došlo do kraha braka.

Sada je prvi put za domaće medije otkrila razlog, ali i da se iselila iz zajedničkog stana sa troje dece.

"Kad se udate, mislite da je to do kraja života. Nema druge opcije. No, život nas uči raznim lekcijama. Zapravo, mi smo rastavljeni, a sam razvod je u toku. Papir nije važan, već činjenica da djeca i ja imamo novi životni prostor. Mada rastavljeni, mi smo majka i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Njih troje su veliki, pametni i razumni, imaju svoje vrijeme i s tatom i s majkom, vole i majku i tatu. To je jedino bitno", rekla je Marija i otkrila da u njihovom odnosu nije presudila treća osoba.

"Ne mora da bude tako. Emotivno smo se udaljili i to je bio kraj. Kada ste s nekim jako dugo, a sve više osjećate da nije kao prije, takve odluke se same nametnu", rekla je voditeljka koja se nedavno sa svojom djecom preselila u djevojački stan.

"Trebalo nam je vrijeme da bismo se organizovali. On je ostao u našem stanu, a ja sam se sa djecom i kučetom preselila u svoj djevojački, u kome nisam bila od 2009. godine. Nije lako, ali nastaviš život".