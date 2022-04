PRVI BRAK JE BIO GREŠKA KOJU BIH PONOVILA! Goca Tržan otkrila zašto se udala za Ivana Marinkovića! (VIDEO)

Pevačica Goca Tržan u srećnom je braku s 14 godina mlađim partnerom Rašom Novakovićem već dugi niz godina, a iz prvog braka sa Ivanom Marinkovićem ima ćerku Lenu.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MONDO/Uroš Arsić

Goca Tržan je u emisiji "Realna priča" otkrila da je na vrhuncu slave s bendom Tap 011 išla u emisije na gostovanja autobusom, kao i da je bend napustila sa 50 evra u džepu, a zatim se progovorila i o svom prvom braku sa Ivanom Marinkovićem.

Otkrila je da je bila zaljubljena u Zdravka Čolića i objasnila da bi "grešku" braka sa Ivanom ponovila samo iz jednog razloga.

"Smem da ti kažem. Udadoh se prvi put. Ali, da ti kažem, ta pod znacima navoda greška mi je donela najveću nagradu u mom životu. I sve bih opet ponovila, da bih imala svoje dete", rekla je iskreno Goca Tržan.

Goca je otkrila i druge intimne pojedinosti iz svog života.

"Nisam ja neka koja je nešto luda za muškarcima. Niti sam neka fam fatal, mada su me tako nazivali u medijima, ali ne vidim sebe tako. Mislim da najluđe što svaka žena može da uradi je to da se menja po muškarčevim instrukcijama, a žene često to rade", ispričala je ona voditeljki Isidori Lukić.

Goca i Ivan bili su u braku od 2007. do 2011. godine. Marinković tokom boravka u jednom rijalitiju napravio dete Miljani Kulić, a nedavno se našao u centru skandala obračuna s verenicom Jelenom.