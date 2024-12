Predrag Mijatović o sve češćim tužbama koje pristižu u FK Partizan.

Izvor: RTS/Screenshot

Član Radne grupe FK Partizan Predrag Mijatović održao je danas konferenciju za medije na kojoj je saopštio da je dug kluba veći od 53 miliona evra, iznevši pritom neverovatne podatke poput onoga da čak 25 fudbalera ima "procente od sopstvene prodaje", što je nazvao skandaloznim.

Takođe, istakao je da Partizan "svakodnevno dođe po nekoliko novih pretnji i tužbi" u Humsku, poručivši da su sve u pitanju bivši fudbaleri, treneri i sportski radnici - koje je nazvao "saveznicima prethodne uprave".

Istakao je da to pravi ogroman problem Partizanu pred prolazak UEFA monitoringa koji je nikad komplikovaniji.

"U ovom trenutku nas UEFA monitoring najviše brine, jer sa tim nema šale. Od toga zavisi naša licenca za takmičenje. Moramo da uradimo to precizno i dobro, da 15. januara prođemo monitoring.. Tužbe i te kako remete našu koncepciju. To su obaveze koje moramo da ispunimo. Pokušali smo da igračima i bivšim igračima, čak i sa nekim klubovima, da reprogramiramo. To ide teško, to su "saveznici" bivše uprave", rekao je Mijatović.

"Sve što možemo sada da započnemo za dobrobit Partizana dovodi do nailaženja na zatvorena vrata. Obezbeđujemo sredstva da monitoring prođemo bez dogovora sa njima. Moraćemo, nećemo moći drugačije. Sa tužbama i pretnjama se borimo pravno, neke ćemo rešiti u našu korist, neke nećemo. To nas brine, naravno", rekao je Mijatović i dodao:

"Prihodi od prvog januara treba da budu oko 1.000.000 evra. To su klubovi koji imaju obaveze prema nama. Treba da vidimo kako da ih dobijemo. Sve što možemo da prihodujemo, poput ugovora od Telekoma, moramo da iskoristimo za plaćamo tužbe ili monitoring. Nema pravljenja tima. Dolaze i bolja vremena, kad ćemo deo novca odvojiti za igrače. Pravimo balans između želja i mogućnosti", zaključio je Mijatović.