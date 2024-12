Predrag Mijatović poručio da nikada više igrači neće potpisivati ugovore sa igračima pri kome će oni dobijati procente od sopstvene prodaje iz Partizana.

Izvor: Arena sport

Član Radne grupe FK Partizan Predrag Mijatović održao je danas konferenciju za medije na kojoj je saopštio da je dug kluba preko 53 miliona eura, objasnivši u detalje od čega se sastoji taj dug. Takođe, iznio je i nevjerovatne podatke koji su ga šokirali od kada je došao u Humsku, a najviše od svega bizarni ugovori - sa čak 25 svojih igrača!

O čemu se radi? Čak 25 igrača Partizana ima procente od sopstvene prodaje, što znači da će im pripasti novac od obeštećenja kada ih klub iz Humske jednog dana bude prodao dalje. Kako je rekao Mijatović - toga više nikad neće biti.

"Vjerovali ili ne 25 igrača Partizana ima procente od sopstvene prodaje i to je meni nelogično i nenormalno. Iskreno, ovo ja nisam nikad vidio. Opet ponavljam, FIFA nije to zabranila, ali... Neću navoditi ni primjere, ali mogu da kažem da se procenti kreću od 10 do 20 odsto, naravno neto. To je obećano, odnosno potpisano. Čak i porez treba da plati Partizan", rekao je Mijatović žustro se obraćajući medijima.

Objasnio je i kako bi to u praksi izgledalo.

"Recimo da neki tu Predrag Mijatović, igrač FK Partizan, igra nekoliko godina u klubu i dođe do transfera, recimo u Real Madrid. I naravno da Budućnost, iz koje je došao, dobije neke procente jer su me prodali u Partizan, da li je vama normalno da taj igrač koji je primao platu i premije u Partizanu, i koji je došao zbog svoje lične afirmacije u klub, na kraju dobije još čak 20 odsto od svog transfera? Meni kao odgovorno lice u FK Partizan to nije normalno. To je skandalozno", objasnio je Mijatović i rekao da koliko god poštuje igrače i agente, da mora da brani interese kluba.

"Dok sam ja u Partizanu, a pretpostavljam da će biti dugo, nećemo ovo raditi", naglasio je Mijatović.

Naravno, FK Partizan će poštovati slovo ugovora koje pomenuti igrači imaju i koji su potpisali sa prethodnim rukovodstvom, ali se to više neće desiti.

"Ovo je moja poruka svima, ovoga više neće biti. To se više neće dešavati makar igrali sa našim kadetima ili pionirima. Od danas, FK Partizan neće dozvoliti da bilo koji igrač dođe u Partizan i da ima procenat od lične prodaje. Ugovori moraju da se poštuju i mi ćemo morati da ih poštujemo, a toga više neće biti. Pokušaćemo da izbjegnemo i da klubovima dajemo procente od naredne prodaje, a za igrače sigurno nećemo", zaključio je on.