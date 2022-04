ŽIVIM U SVOM BALONU OD SAPUNICE I NEMAM NAMERU DA GA BUŠIM: Goca Tržan ponovo ide na vantelesnu oplodnju - Želimo dete!

Pevačica ne odustaje od težnje za drugim detetom.

Goca Tržan već nekoliko godina pokušava da se drugi put ostvari kao majka kako bi ona i njen suprug Raša Novaković dobili zajedničko dete, budući da ćerku Lenu ima iz prvog braka.

Pevačica ne odustaje od vantelesne oplodnje, čak ni nakon nekoliko neuspelih pokušaja i biće uporna sve dok joj zadravlje to bude dozvoljavalo, a o svemu pa i o tome otvoreno je govorila.

"Ja o svemu u životu otvoreno pričam ne zato što želim da delim svoju intimu, već zato što mislim da ako budemo otvoreno govorili o stvarima koje su i dalje tabu, da će mnogi mnogo lakše proći kroz probleme u životu. To je jedini razlog zbog čega tako govorim i tako razmišljam. Ne bih više to komentarisala, jer je najveći blagoslov koji može da se desi jednom paru koji se voli i to toliko želi, da dobije zajedničko dete. Mi se volimo i želimo da imamo zajedničko dete iako već imamo jedno, moje iz prvog braka, i to nas ispunjava u svakom smislu te reči. Eto, trudimo se da postignemo to još jednom. Sad nam je već potrebno da nas malo ostave na miru, jer nisam jedina ja koja ima tu vrstu težnje i koja ima tu vrstu pritiska. Neka sada malo drugi pričaju, zašto uvek moram ja? (smeh)", rekla je Goca i otkrila kako se nosi sa stresnim situacijama.

"Ja ni trudnoću nisam shvatala kao nešto gde treba da imam mir, da me niko ne dira. To je za mene nešto potpuno normalno. I u ovim uslovima ja radim potpuno normalno i živim normalno i sve pritiske normalno podnosim. Inače nisam osoba koja čita bilo šta o sebi, ni loše ni dobro, jer to nije moja slika o meni. U principu mene to ništa ne pogađa, ja imam svoj balon od sapunice u kojem živim i lepo mi je. I nemam nameru da ga bušim i da izlazim u ovu surovu stvarnost koja nas okružuje na svakom koraku. Meni je okej skroz, i malo pritiska uopšte nije loše, i ja sam žena koja može da istrpi poprilično veliki pritisak", poručila je Goca Tržan.

Sa 14 godina mlađim suprugom Radomirom Rašom Novakovićem u skladnom braku je od 2015.