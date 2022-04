DANAS PRVO NAĐU MENADŽERA I TJELOHRANITELJA, PA PRAVE KARIJERE! Goca priznala da je napustila Tap 011 sa 50 eura u džepu

Pjevačica Goca Tržan otkrila je nepoznate detalje iz svog života u novoj epizodi Realne priče, na Kurir televiziji.

Izvor: Kurir televizija

Pjevačica Goca Tržan je u emisiji "Realna priča" otkrila da je vrhuncu slave s bendom Tap 011 išla u emisije na gostovanja autobusom.

"Sjećam se da smo išli kod Dekija Pantelića u Pink diskoteku, to je bila najpopularnija emisija i vozimo se Ivana i ja autobusom. Idemo na Pink autobusom. Danas prvo nađu tjelohranitelja i menadžera, pa naprave karijeru. Prešla sam svaki stepenik", rekla je Goca i otkrila da li je tačno da je iz benda izašla sa 50 eura u džepu, ali i zašto je došlo do raspada grupe.

"Da, istina je. Imala sam 25 godina i bila sam u fazonu - brate. Kao bend smo bili, nekako, svako na svoju stranu. I već to nije funkcionisalo. Znaš kad, maltene, niko ni sa kim nije pričao. Samo se nađemo na tezgi i gledamo se preko one stvari. To mi više nije prijalo. Onda sam bila u fazonu da ću da nastavim da studiram. Došla sam do druge godine Poljoprivrednog fakulteta i imala sam odlične ocjene. Bila sam u fazonu da ću ili da se zaposlim u nekom butiku, nešto da radim ili da studiram i završim fakultet. Tako više nije išlo. Uopšte nisam imala ideju da ću samostalno da nastavim da se bavim muzikom. Stvarno. Bila sam odličan đak. Mogla sam bilo šta da radim, ali eto volim ovo".