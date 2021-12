ZADRUGARKA BILA U VEZI SA BIVŠIM DEČKOM KIM KARDAŠIJAN! Otkrila sve detalje SUKOBA - "Blokirala me je, skandal je bio!"

Nevena Milićević podelila detalje veze sa Redžijem Bušom.

Manekenka koja je godinama živela u Americi, a koju pamtimo po tuči sa Ivanom Stamenković Sindi u Velikom Bratu, Nevena Miličević, ušla je nedavno u Zadrugu i otkrila šokantne detalje iz svog privatnog života.

U emisiji uživo priznala je da je bila u vezi sa sportistom Redžijem Bušom, bivšim dečkom Kim Kardašijan, sa kojim se upoznala u Majamiju.

"Da, u pitanju je Redži Buš. Oboje smo živeli Majamiju, ali mi se niko nikada tako nije dopao preko TV ili novina. Videla sam sliku njega i Kim, pa sam rekla da bi volela da imam takvog dečka. Posle dve nedelje smo se upoznali. Ne znam koliko sam imala godina, ali je to bilo pre moje poslednje veze", ispričala je Nevena i nastavila.

Potom je otkrila detalje sukoba sa njegovom partnerkom:

"Nije me blokirala Kim Kardašijan, ali sad ova što sada ima decu sa njim, slala mi je poruke i imejlove. Kontaktirala me je. Pisala mi je i rekla da je našla moje slike u njegovom telefonu. Bila sam u početku ljubazna, ali sam ja odmah promenila ton, jer je bila previše drska. Ona mi se potom izvinila. Ta žena je njega stalno hvatala za bebu, ali je on nju stalno varao. Čitav je to skandal bio", objasnila je Nevena.