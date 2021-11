ČUDNO JE DA KONOBARICA KUPI RENDŽ ROVERA: Šok intervju Miminog oca! Oprašta joj prostituciju i švaleraciju u rijalitiju

Otac Milane Mime Šarac otkrio je nepoznate detalje o rijaliti učesnici za koju se spekuliše da se bavi prostitucijom.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Otac Milane Mime Šarac, učesnice rijalitija “Zadruga 5” progovorio je o spekulacijama da se njegova ćerka bavi prostitucijom u Švajcarskoj i Nemačkoj kada je odlazila kod majke, tvrdeći da radi kao konobarica, ali otkrio i još detalja o njenom životu.

“Milana je nakon završetka srednje škole prodavala sladoled i s vremenom je odlučila da ide u inostranstvo da radi. Prvo je otišla u Crnu Goru, pa u Švajcarsku, zatim u Nemačku. Kad ode u svet, vraćala se samo na nekoliko dana i opet odlazila. Tako da nisam imao uvid u njen život. Više je viđala majku, moju bivšu ženu, pošto je i kod nje bila nekoliko puta. Tamo je konobarisala, koliko ja znam, i to u srpskim klubovima, kod naših ljudi. Hvalila se velikim dnevnicama, sve mi je to bilo čudno, pogotovo u Švajcarskoj, tad je kupila rendž rover. Zvao sam bivšu da je pitam jer su do mene stigle te priče o prostituciji, ne znam šta da vam kažem, Mima je moje dete, sve bih joj oprostio, šta god da uradi tamo, da uzme pušku i sve ih pobije, oprostio bih joj. I da spava s nekim, šta da radim, sigurno da ne bih gledao”, rekao je on.

Mimin tata ispričao je i kakav je Mimin odnos sa majkom, ali i maćehom koja je samo 10 godina starija od nje.

“Milana je imala deset godina kada smo se moja supruga Vesna i ja razveli, nakon razvoda Milana je sudski pripala meni jer je majka odmah po razvodu napustila zemlju, pa je sud odlučio da Milana živi sa mnom. Posle sam se oženio Sanelom, a Mima je dobila sestru. Njena majka se odselila, danas živi na relaciji Nemačka - Austrija. Ne čujemo se često. Sporazumno smo se razveli, nije bio stresnih situacija, ali bez obzira na to, svako dete ne može normalno da podnese razvod, ma koliko se roditelji trudili. Nismo hteli da Mima pati. Kad je odrasla, više je vidala majku, s kojom je imala turbulentan odnos, nekad su razgovarale, nekad nisu. Kao i sve majke i ćerke, ništa posebno. Moja žena Sanela, Milanina maćeha, prihvatila ju je kao sestru jer su po godinama bliže. Moja supruga je od mene mlađa 15 godina, a Milana od nje deset, tako da joj se Milana više poveravala oko nekih stvari nego meni. Sanela ju je gledala kao svoje dete. Nikad nismo razdvajali ćerke, letovali smo zajedno, nikad nismo imali probleme. Za njih dve više su mislili da su sestre nego maćeha i pastorka.”

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Milana je u rijalitiju sa oženjenim muškarcem, a njen otac tvrdi da je to samo faza i da joj ništa ne zamera.

“Nisam od onih očeva koji bi je za kosu izvukao odande, kad bi nešto i uradila, koliko sutra bi to preokrenula da bi smirila situaciju i izvukla se iz svega. Svesna je šta bi to značilo za porodicu. Što se tiče njenog odnosa s oženjenim Nikolom, mislim da je to trenutna faza. Ne verujem da će ići daleko. Njena majka mi je slala poruke i krivi mene što je Milana u rijalitiju, ali i ona je poznaje - kad ona nešto odluči, biće tako, nema druge”, otkrio je, a onda dodao i kako mu je ćerka saopštila da odlazi u rijaliti i da je sve ovo samo njena taktika:

“Kad je Milana rekla da ulazi u "Zadrugu", nisam joj verovao, bili smo na moru u Albaniji i ona je govorila kako će ući u rijaliti, a ja sam joj rekao: „Ne lupetaj, ko si ti da uđeš tamo“. Ona je samo govorila: "Samo me gledaj, videćeš da ću ući. Međutim, bio sam šokiran, nikad niko od nas to nije gledao ni pratio. Ja sam sportski tip, mene samo sport zanima. Šid je mali, svi sve znaju, ljudi gledaju, svi mi govore: "Ćerka ti je super". Da li stvarno tako misle, ne znam. Ja im kažem: „Nije uvek super, nemojte tako“, ali oni kažu: „Ma sve je to super, to je rijaliti, to tako ide“. Uglavnom, dobijam pozitivne komentare. Nisam bio za to da ona uopšte uđe, ali ima dovoljno godina da zna šta radi, ne mogu da joj zabranim. Ponavljam, nisam joj ni verovao da ide dok nije došao dan da krene. Kada sam je vozio za Šimanovce, rekla mi je da ima taktiku. "Videćeš da ću ostati dugo, “tako mi je rekla, pa mi je pomenula tog Gruju i neku taktiku, čak je spomenula i njegovu suprugu i to kako će se ona osećati. Šta je naumila, stvarno ne znam. Tek sam sad shvatio da se to stvarno dešava, pa joj želim da ostane što duže, kad je već sama izabrala.”