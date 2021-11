DA SAM TAMO PROŠLA BI JOŠ GORE, ONA JE SRAMOTA ZA ŽENSKI ROD! Maja Marinković se oglasila posle Dalilinog nervnog sloma!

Maja Marinković ne žali Dalilu Dragojević, a Filip Car je ne zanima.

Izvor: YouTube/Zadruga Official/TV PINK/Printscreen

Dalila Dragojević je tokom prethodne noći u Zadruzi doživela nervni slom, kada ju je Filip Car ponizio pred svima zbog njenih postupaka, ponavljajući da se "ponaša kao ku*va".

Prvo je plakala, a zatim šutirala sve pred sobom, a obezbeđenje ju je posle nekoliko minuta iznelo iz Bele kuće. Car je ostao pri svom stavu da ne želi ništa da ima s Dalilom, a izjavio je i da mu je s bivšom devojkom Majom Marinković bilo "top".

Nakon ove situacije oglasila se i Maja, čiji se ulazak u Zadrugu već dugo najavljuje i gledaoci ga nestrpljivo čekaju.

"Uopšte mi nije žao Dalile i ovih situacija, sama je sebi napravila sve. Da sam ja tamo, ovo sada je ništa kako bi reagovala na mene i moje komentare. A što se tiče Filipa, nervira me to što me spominje svaki put kada ima svađu sa svojom udatom devojkom, naravno da ne može da poredi odnos sa mnom i sa njom. Ona je sramota ženskog roda! On mene kao muškarac ne interesuje, tako da nema potrebe da me provlači posle svega u bilo kom kontekstu", izjavila je Maja Marinković za Pink.rs.

Dalila je nakon nervnog sloma pala u nesvest, a dok su je iznosili Dejan je zaplakao, govoreći da mu je teško da gleda ovakve situacije sa bivšom ženom.

Pogledajte i snimak situacije koja je potresala sve u Zadruzi: