BALKANSKA TREP KRALJICA SENIDAH NA ZATVARANJU SEA DANCE FESTIVALA!

Senidah, jedna od najtraženijih regionalnih zvijezda i balkanska trep kraljica kako je mnogi nazivaju, ponovo će svojim hitovima ujediniti region u nedjelju 29. avgusta, na Sea Dance festivalu.

Izvor: Sea Dance Festival

Ako pričamo samo o stvarima koje na najjednostavniji način opisuju ovu ženu i koje su joj donijele veliku popularnost – to su onda hrabrost i autentičnost. Hrabrost da apsolutno dominira muzičkim pravcem kojim godinama unazad vladaju pretežno muški izvođači, uzima nagrade i pritom istovremeno bude savršeno trezvena po pitanju svog uspjeha.

Nikada prije na regionalnoj muzičkoj sceni nismo vidjeli takvog kameleona, gotovo besprekornih prelaza iz trepa u pop, i iz ubrzanog i zabavnog popa u potpuno sirove, ali i surove balade koje nas ostavljaju nemirnima. Ona je Senidah i to je njena supermoć.

Njene numere marširaju muzičkom scenom regiona tek nekoliko godina, iako se muzikom u Sloveniji bavila i mnogo pre toga uz grupu „Muff“. Početke njene karijere bilježe nastupi ispred zgrade u kojoj je živjela u djetinjstvu, a njena energija i danas vuče korijene iz tog prvog impulsa za bavljenjem muzikom, koji ju je vukao i kao dijete.

Imena kao što su Coby, RAF Camora, Atlas Erotika i Dino Merlin nalaze se na njenim numerama, a njeno umijeće je u tome što svakom saradnjom donese nešto potpuno drugačije, dok nam istovremeno prenosi ludačku energiju. Upravo zbog toga do sada nismo čuli nijednu njenu pjesmu koja nas je ostavila ravnodušnima.

Senidina boja glasa, koja je tvrda i hrapava, izdvaja je od svih ženskih izvođača čiji rad smo upoznali do sada, i lansira je u posebnu kategoriju koju će u narednim godinama sigurno dobro utemeljiti. Iako je prva asocijacija na njeno ime ubrzan takt, eksplozija energije i doslovno presijecanje slušalaca stihovima, ne bježi od balada i vrlo nonšalantno publici servira svoje ogoljene emocije.

Specifična je po načinu na koji manevriše svim svojim ulogama na sceni, pa tako istovremeno stoji ispred južnog vjetra u ulozi najsnažnije žene „Balkanke“, pa zađe u krhku i voljivu „Slađanu“. Posljednje dvije pjesme koje je objavila – „Replay“ i „Balkanka“, još jednom dokazuju koliko voli kontrast i igru sa žanrovima, emocijama i porukama.

Iako je samo ovog ljeta nastupala pred stotinama hiljada ljudi, Senidah je i dalje neumorna, i dalje blista, i jedva čeka svaki svoj sljedeći nastup, koliko i njena nezasita publika. Iz tih razloga se i očekuje da će poslednje večeri Sea Dance festivala energija koju nosi dostići svoj zenit, a mi jedva čekamo da podivljamo sa njom!

Pored Senide, sedmo izdanje Sea Dance festivala, koji će ove godine trajati četiri dana, od 26. do 29. avgusta u tirkiznoj uvali plaže Buljarica u Budvi, donosi fantastičan lineup sastavljen od vodećih međunarodnih i regionalnih muzičkih zvezda elektronske, rock i trap/hip hop scene, kao što su Boris Brejcha, Maceo Plex, Meduza, Satori, Topic, Bajaga i Instruktori, Senidah, Vojko V, Who See, z++, Sajsi MC i mnogi drugi.

Bezbjednosni protokol ulaska na festival

Jedan od ključnih uslova za održavanje festivala je pridržavanje bezbjednosnih protokola za organizaciju masovnih događaja, koje je EXIT festival primijenio u Novom Sadu, ali prilagođenih uslovima u Crnoj Gori.

Na festival će moći da uđu posjetioci koji ispunjavaju jedan od četiri uslova iz Nacionalne COVID potvrde: dokaz da je osoba u cijelosti vakcinisana ili da je dobila makar prvu dozu vakcine, ili negativan PRC test ne stariji od 72 sata, ili pozitivan nalaz PCR testa stariji od 14, a ne stariji od 180 dana (što je dokaz da je posjetilac preležao Kovid-19), ili negativan brzi antigenski test BAT, ne stariji od 48 sati.

Ujedinjeni festivali Crne Gore pokrenuli kampanju za vakcinaciju mladih

Ujedinjeni festivali Crne Gore, koje predvode Sea Dance, Lake Fest, Bedem Fest i Podgorica Film Festival, pokrenuli su nacionalnu kampanju za vakcinaciju, čiji su fokus mladi, dio populacije koji je u prethodnih 15 meseci mnogo toga pretrpio.

Fizička i mentalna izolacija kojoj su oni izloženi problem je s kojim kompletno naše društvo mora odmah da počne da se suočava! Ova kampanja započinje dosad najžešću borbu za kraj pandemije i povratak normalnom životu, korišćenjem jedinog oružja koje čovječanstvo ima – vakcine. Sama kampanja naziva je „Neću više“, i usmjerena je prema svima kojima nedostaju koncerti, festivali, ali i normalan život.

U okviru kampanje „Neću više“ Sea Dance poklanja 1000 ulaznica za otvaranje festivala medicinskim radnicima i mladima koji se vakcinišu na punktovima širom Crne Gore na lokacijama na na ovom linku.

. Da bi dobili jednodnevnu ulaznicu za Sea Dance, potrebno je da na mejl ulaznice@seadance.me pošalju sledeće podatke: ime i prezime, godinu rođenja, mjesto prebivališta, fotografiju potvrde o vakcinisanju s jasno vidljivim datumom vakcinacije, i e-mail adresu.

Kampanja za vakcinaciju mladih: Neću više!

sea dance Izvor: Sea Dance Festival

Aktuelne cijene ulaznica do 20. avgusta!

Cijena festivalskih ulaznica za Sea Dance je 39.99 Eur, što je ušteda od 20 odsto u odnosu na finalnu cijenu. Jednodnevne ulaznice posjetioci mogu kupiti po promo cijeni od 17.99 Eur, uz 20 odsto popusta. Sve ulaznice se mogu kupiti posredstvom Gigs Tix prodajne mreže. Više informacija može se naći ovdje. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival.