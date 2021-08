SATORI DONOSI SVOJU ENERGIJU NA OTVARANJU SEA DANCE-a!

Satori – jedan od headlinera ovogidišnjeg EXIT festivala, zauvijek je kupio publiku svojim nastupom i ispisao svoje ime u Exitovoj istoriji svojim fantastičnim nastupima, melodijama koje živi i odnosom sa publikom kojoj prenosi svaki fragment emocije koja ga inspiriše.

Za finale ljeta, u četvrtak 26. avgusta, dolazi na glavnu binu Sea Dance-a, i ne očekujemo ništa manje od spektakla koji nam priređuje godinama unazad.

Satori je holandski performer srpskog porijekla, poznat po svojoj jedinstvenosti i muzici koja nema žanr, ali ima čar, priču i dušu koja privlači i uvodi nas u san na javi. Poznat je širom svijeta po svojoj nevjerovatnoj muzici, live nastupima i svom Maktub show-u koji naziva kinematografskim rejvom.

Međutim, posebno je cijenjen na nama bliskim prostorima i za to postoji odličan razlog.

Satori, zapravo Đorđe Petrović, obožava balkanski melos, srpsku muziku i kafane, i uspješno inkorporira ove motive u svoja elektronska live izvođenja, zahvaljujući čemu postiže nešto što niko do sada nije - spoj modernog i tradicionalnog na najbolji mogući način.

S obzirom na to da je njegova druga velika ljubav muzika koja porijeklom dolazi iz Afrike i nosi osnovne elemente tog zvuka, on svoj pravac opisuje kao orijentalan, u nedostatku konkretnog muzičkog žanra.



Iako mu je njegov jedinstven i originalan stil omogućio da nastupa po cijelom svijetu, ove godine posebno je vezan za naše prostore i fizički, za šta tvrdi da mu je i bila ogromna želja. Posle fantastičnog nastupa na tvrđavi Golubac, oduševio je publiku na glavnoj bini Petrovaradinske tvrđave doslovno donijevši magiju kroz etno elektronski zvuk kojim je prodro do najdubljih emocija publike.

Dio njegove magije čini i Milica Majstorović koja je nastupila sa njim na Golupcu i na Exitu, o kojoj su posjetioci danima kasnije pričali kao o nevjerovatnoj Satorijevoj etno vili. Njegova verzija pjesme “Đelem đelem” postala je nezvanični soundtrack ovogodišnjeg Exitovog izdanja i možemo se jednoglasno složiti da je obilježila ovu godinu u svakom smislu. Pored toga što je glavna bina Exita bila ujedinjena u momentu kada se začuo glas Esme Redžepove, sam festival je ispraćen ovom numerom posljednjeg jutra na Dance areni do sljedeće godine.

Činjenica da sam umjetnik od malih nogu crpi inspiraciju iz najautentičnijih balkanskih numera, i neprekidno tka fragmente istih kroz svoju muziku čini ga savršenim kandidatom za konstantni repeat.

U saradnji sa Exitom, snima album “Vinča”, za koji je pripremio različite verzije „Vranjanke“, saradnju sa Amirom Medunjanin i do sada neotkrivenim srpskim izvođačima koje planira da snima i uključi u svoj proces stvaranja, a neke je već pronašao u kafani i poveo ih sa sobom na nastupe.

Za svoju muziku kaže dane može da se objasni, samo da se doživi, a iz iskustva slušaoca - to je najbolji doživljaj na svijetu. Pomiješane kulture, melosi, ljudi, vremena, tradicije, dodiri modernog, ekstaza i vilinska prašina su Satori, a to je nešto što ne treba propustiti na otvaranju Sea Dance festivala.

Pored Satorija, sedmo izdanje Sea Dance festivala, koji će ove godine trajati četiri dana, od 26. do 29. avgusta u tirkiznoj uvali plaže Buljarica u Budvi, donosi fantastičan lineup sastavljen od vodećih međunarodnih i regionalnih muzičkih zvezda elektronske, rock i trap/hip hop scene, kao što su Boris Brejcha, Tale Of Us, Maceo Plex, Meduza, Topic, Bajaga i Instruktori, Senidah, Vojko V, Who See, z++, Sajsi MC i mnogi drugi.

Bezbjednosni protokol ulaska na festival

Jedan od ključnih uslova za održavanje festivala je pridržavanje bezbjednosnih protokola za organizaciju masovnih događaja, koje je EXIT festival primijenio u Novom Sadu, ali prilagođenih uslovima u Crnoj Gori. Na festival će moći da uđu posjetioci koji ispunjavaju jedan od četiri uslova iz Nacionalne COVID potvrde: dokaz da je osoba u cijelosti vakcinisana ili da je dobila makar prvu dozu vakcine, ili negativan PRC test ne stariji od 72 sata, ili pozitivan nalaz PCR testa stariji od 14, a ne stariji od 180 dana (što je dokaz da je posjetilac preležao Kovid-19), ili negativan brzi antigenski test BAT, ne stariji od 48 sati.

Ujedinjeni festivali Crne Gore pokrenuli kampanju za vakcinaciju mladih

Ujedinjeni festivali Crne Gore, koje predvode Sea Dance, Lake Fest, Bedem Fest i Podgorica Film Festival, pokrenuli su nacionalnu kampanju za vakcinaciju, čiji su fokus mladi, dio populacije koji je u prethodnih 15 meseci mnogo toga pretrpio. Fizička i mentalna izolacija kojoj su oni izloženi problem je s kojim kompletno naše društvo mora odmah da počne da se suočava! Ova kampanja započinje dosad najžešću borbu za kraj pandemije i povratak normalnom životu, korišćenjem jedinog oružja koje čovječanstvo ima – vakcine. Sama kampanja naziva je „Neću više“, i usmjerena je prema svima kojima nedostaju koncerti, festivali, ali i normalan život.

Aktuelne cijene ulaznica do kraja dana!

Cijena festivalskih ulaznica za Sea Dance je 34.99 Eur, što je ušteda od 30 odsto u odnosu na finalnu cijenu. Jednodnevne ulaznice posjetioci mogu kupiti po promo cijeni od 14.99 Eur za četvrtak, petak i subotu, odnosno 17.99 Eur za nedelju, uz 40 odsto popusta. Sve ulaznice se mogu kupiti posredstvom Gigs Tix prodajne mreže. Više informacija može se naći ovdje. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival.