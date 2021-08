SEA DANCE TE POZIVA: Vakciniši se i osvoji ulaznicu za otvaranje festivala

Počela je podjela ulaznica za otvaranje Sea Dance festivala medicinskim radnicima, kao i svim mladima koji se vakcinišu na jednoj od zvaničnih lokacija širom Crne Gore, saopšteno je iz PR službe Festivala.

Akcija traje od 18. do 24. avgusta ili do isteka zaliha i dio je kampanje za vakcinaciju mladih „Neću više da plešem sam/a“, koju je pokrenuo Sea Dance u saradnji sa drugim crnogorskim festivalima. Kako je najavljeno, u akciji će biti podijeljeno 1.000 ulaznica za 26. avgust, dan otvaranja festivala na Buljarici, kada će nastupiti jedni od vodećih hitmejkera današnjice Meduza, virtuozni umjetnik iz Amsterdama Satori, najveći rock autor ovih prostora Bajaga i njegovi Instruktori, i bend Parampaščad.

Specijalista epidemiologije Marija Božović iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore je pozvala sve mlade da se narednih dana vakcinišu i da „zajedno budemo štit i odbrana protiv virusa“:

– Ova kampanja za vakcinaciju je još jedan podsticaj za mlade, i način da im se približimo, stvarajući atmosferu u kojoj se oni osjećaju lagodnije, bezbrižnije, i u kojoj su motivisani činjenicom da vakcinacijom dobijaju kako očuvanje zdravlja, tako i mogućnost za povratak uobičajenim mladalačkim aktivnostima poput posjete festivalima, koncertima, sportskim događajima – rekla je dr Božović.



Ona se ujedno zahvalila organizatorima Sea Dance festivala na podršci i saradnji u kampanji, kao i zdravstvenim radnicima, koji iz dana u dan poslednjih godinu i po dana ne posustaju.



Motivisanje mladih ljudi, podizanje svijesti i stope vakcinacije, kao i demonstracija procesa potrebnih za bezbjedno organizovanje događaja – sve su to važni koraci ka normalizaciji života, zaštiti zdravlja i očuvanju turističke i event industrije. Takođe, dodjelom ulaznica Sea Dance festival izražava ogromnu zahvalnost medicinskim radnicima koji već više gotovo godinu i po dana požrtvovano stoje na prvoj liniji fronta borbe protiv koronavirusa.



Predsjednik Upravnog odbora EXIT fondacije Ivan Petrović je izjavio da se sva znanja i iskustva sa Exita sada primjenjuju u Crnoj Gori na Sea Dance festivalu.



– Bezbjedosni protokoli za ulazak na EXIT, kao i naučne studije sprovedene za vrijeme i nakon festivala pokazali su da, uz primjene anticovid mjera, ovakve manifestacije nisu mjesta masovnog širenja virusa, već su zdravstveno bezbjedni događaji, puno bezbjedniji od tržnih centara ili drugih mjesta masovnog okupljanja. Osim u konkretnim brojkama i rezultatima, potvrda efikasnosti Safe Events protokola dolazi na svakodnevnom nivou i od mnogih istaknutih zdravstvenih radnika i članova Kriznog štaba u Srbiji. Samom festivalu i navedenim studijima prethodila je aktivna nacionalna kampanja koja je imala zadatak da motiviše mlade da zaštite sopstveno zdravlje i zdravlje ljudi oko sebe, a koja je postotak vakcinisanog punoljetnog stanovništva podigla na više od 50 odsto – rekao je Petrović.



Ulaznice za medicinske radnike



Svi medicinski radnici koji su zainteresovani za jednodnevne ulaznice za otvaranje Sea Dance festivala mogu da pošalju sljedeće podatke na mejl ulaznice@seadancefestival.me: ime i prezime, godinu rođenja, mjesto prebivališta, fotografiju potvrde o vakcinisanju, naziv medicinske ustanove u kojoj su zaposleni, fotografiju legitimacije i e-mail adresu.



Ulaznice za one koji se vakcinišu



Svi zainteresovani mladi mogu da se vakcinišu na punktovima širom Crne Gore – u Andrijevici, Baru, Beranama, Bijelom Polju, Budvi, Cetinju, Danilovgradu, Gusinju, Herceg Novom, Kolašinu, Kotoru, Mojkovcu, Nikšiću, Petnjici, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Podgorici, Rožajama, Šavniku, Tivtu, Ulcinju, Žabljaku. Lokacije punktova u nabrojanim gradovima se nalaze na ovom linku. Da bi potom dobili jednodnevnu ulaznicu za Sea Dance, potrebno je da na mejl ulaznice@seadancefestival.me pošalju sledeće podatke: ime i prezime, godinu rođenja, mjesto prebivališta, fotografiju potvrde o vakcinisanju s jasno vidljivim datumom vakcinacije, i e-mail adresu.



I medicinskim radnicima i mladima koji se od danas vakcinišu na ostavljeni e-mail će stići jedna jednodnevna ulaznica (za otvaranje festivala, 26. avgusta), koju je potrebno odštampati i ponijeti na festival, uz potvrdu o vakcinaciji i lični dokument. Akcija traje od 18. do 24. avgusta, ili do isteka zaliha.



Podsjećaju da je Sea Dance u saradnji sa Lake Festom, Bedem Festom i Podgorica Film Festom pokrenuo kampanju za vakcinaciju mladih, koja započinje dosad najžešću borbu za kraj pandemije i povratak normalnom životu, korišćenjem jedinog oružja koje čovječanstvo ima – vakcine. Kampanja „Neću više“ je usmjerena prema svima kojima nedostaju koncerti, festivali, ali i normalan, uobičajen život bez zabrana.



Sea Dance, pored apelovanja na mlade da se vakcinišu, svoju odgovornost pokazuje i kroz rigorozno poštovanje protokola za ulazak na festival, koji će biti održan od 26. do 29. avgusta. Na festival će moći da uđu posjetioci koji ispunjavaju jedan od četiri uslova iz Nacionalne COVID potvrde: dokaz da je osoba u cijelosti vakcinisana ili da je dobila makar prvu dozu vakcine, ili negativan PRC test ne stariji od 72 sata, ili pozitivan nalaz PCR testa stariji od 14, a ne stariji od 180 dana (što je dokaz da je posjetilac preležao Kovid-19), ili negativan brzi antigenski test BAT, ne stariji od 48 sati.

Sedmo izdanje Sea Dance festivala će biti održano od 26. do 29. avgusta na predivnoj plaži Buljarica i donosi fantastičan lineup sastavljen od vodećih međunarodnih i regionalnih muzičkih zvijezda koje predvode Boris Brejcha, Maceo Plex, Tale Of Us, Meduza, Topic, Satori, Bajaga i Instruktori, Senidah, Vojko V, Ann Clue, Tijana T, z++, domaćini Who See, Parampaščad i mnogi drugi.