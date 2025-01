Budućnost Voli u 16. kolu AdmiralBet ABA lige savladala Mornar - 110:79

Izvor: MN Press

"Plavi" su večeras još jednom pokazali kvalitet svoje igre i opravdali ulogu favorita u 16. kolu AdmiralBet ABA lige savladali Mornar u "Morači" - 110:79.

Već nakon 10 minuta pitanje pobjednika je bilo riješeno, kada su "plavi" imali plus 24 (33:9), pa je ekipa Andreja Žakelja stigla do 14. trijumfa u regionalnom takmičenju.

"Sve što sam želio od utakmice, a nakon poraza u Istanbulu je pristup. Mislim da sam to i dobio i to me najviše interesuje. Kad smo fokusirani i kad imamo pravi pristup, onda igramo dobru košarku. Prvo poluvrijeme je bilo dobro. Mislim da će Mornar igrati bolje, to je pokazao na prethodnim utakmicama. Želim im sve najbolje u narednim utakmicama, a mi moramo da se okrenemo utakmici sa Hapoelom", rekao je nakon meča trener Budućnosti, Andrej Žakelj.

"Da smo se na početku mučili, ja mislim da bismo se mučili cijelu utakmicu. Mislim da smo dobro krenuli i dalje je sve bilo lakše. Pokušao sam neke igrače da odmorim, takav je bio plan, svi su dobili šansu. Posljednjih nekoliko utakimca igramo dobro i pristup je pravi. Imamo pozitivnu energiju u svlačionici, a sa pristupom i odnosom koji imamo je teško da se igra protiv nas. Imamo neke utakmice koje smo nesrećno izgubili, ali moramo da dignemo glavu i da sa samopouzdanjem idemo na sledeću", poručio je Žakelj.