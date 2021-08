VISA I SEA DANCE NA OVOGODIŠNJE IZDANJE FESTIVALA DONOSE NOVI NAČIN PLAĆANJA!

Svi posjetioci ovogodišnjeg izdanja Sea Dance-a mogu da ostave gotovinu kod kuće, zahvaljujući novom platnom rješenju zvaničnog platnog partnera festivala, kompanije Visa.

Izvor: Sea Dance Festival

Ovaj inovativni način plaćanja, zasnovan na plaćanju putem QR koda, prvi put je primijenjen na proslavi dvije decenije EXIT festivala u julu, a sada se prvi put predstavlja u Crnoj Gori, na Sea Dance festivalu!

Posjetioci će moći brzo, lako i sigurno da plaćaju na prodajnim štandovima festivala svojim pametnim telefonima putem aplikacije EXIT Fusion, koja nudi jednostavno, praktično, i prije svega sigurno i beskontaktno iskustvo plaćanja. Potrebno je samo otvoriti EXIT Fusion aplikaciju, skenirati QR kod prikazan na prodajnom mjestu i potvrditi plaćanje. Čitav proces gotov je za nekoliko sekundi. Aplikacija je dostupna na Apple i Google Play prodavnici.

Inače, EXIT Fusion je prva aplikacija te vrste u Crnoj Gori, i donosi novi oblik mobilnog plaćanja i povezuje mehanizam za skeniranje QR koda sa Visa platnom karticom. Osim inovativnog iskustva, za svaku realizovanu kupovinu, korisnik aplikacije dobiće i određeni broj bodova lojalnosti koje će moći da zamijeni za popuste i druge pogodnosti na odabranim prodajnim štandovima Festivala.

Ove godine Visa je, takođe, omogućila i razne pogodnosti za svoje korisnike i posjetioce i EXIT i Sea Dance festivala, uključujući 10 odsto popusta za kupovine ulaznica putem Interneta, brzi prolaz na glavnim TOP UP mjestima za dopunu i 7,5 odsto popusta za piće za sve koji beskontaktnim plaćanjem svojom Visa karticom dopune bezgotovinsku karticu.

Sedmo izdanje Sea Dance festivala, koje će biti održano od 26. do 29. avgusta, donosi fantastičan program na VISA Dance Paradise powered by Budva Tourism Organisation of Budva Municipality bini, sastavljen od vodećih međunarodnih i regionalnih muzičkih zvijezda koje predvode Boris Brejcha, Maceo Plex, Tale Of Us, Meduza, Topic, Satori, Bajaga i Instruktori, Senidah, Vojko V, Ann Clue, Tijana T, z++, domaćini Who See, Parampaščad i mnogi drugi.