Planirano postavljanje 17 vjetrenjača, zbog čega bi se ravnao dio terena.

Izvor: MONDO

Kompanija “Vjetro park Bijela” moraće da izradi Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat vjetroelektrane, koju planiraju u Šavniku na površini od 330.000 metara kvadratnih.

U blizini ovog grada planirana je izgradnja 17 vjetrogeneratora, od kojih će svaki biti visok 115 metara, a strujom će se napajati iz 18,2 kilometra dalekovoda, koji se takođe gradi.

To se navodi u dokumentaciji objavljenoj na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

Firma “Vjetro park Bijela” je početkom decembra prošle godine podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata, dok je Agencija krajem tog mjeseca odlučila da će podgorička kompanija morati da izradi taj dokument. Agencija im je za izradu Elaborata dala rok od dvije godine.

Vjetroelektrana niče u katastarskoj opštini Malinsko, u mjestu Bijela, a biće priključena na magistralni put Šavnik-Žabljak. Očekuje se da će godišnja neto proizvodnja biti oko 331,685 gigavat-časova.

“Lokacija obuhvata nenaseljen prostor. Kako je utvrđeno urbanističko-tehničkim uslovima (UTU) radi se o prostoru koji je u privatnom vlasništvu, a sa vlasnicima navedenih parcela nosilac projekta je potpisao ugovor o tridesetogodišnjem zakupu. Prostor lokacije čini planinski prostor, a prostor koji će obuhvatiti jedan vjetrogenerator je oko jedan hektar (10.000 kvadrata). Na prostoru nisu uočeni površinski tokovi, nema izgrađenih objekata bilo koje namjene, a nema ni šumskog rastinja, radi se o visoravni sa izlomljenim reljefom. Lokacija ne zahvata prostor u okviru kojeg ima poljoprivrednih površina. Izgradnja vjetroelektrana u prirodnim sredinama zahtijeva uklanjanje vegetacije i nivelisanje površine zemljišta (ravnanje terena). Ovo definitivno uzrokuje gubitak staništa, degradaciju i fragmentaciju, što dovodi do smanjenja biološke raznovrsnosti, odnosno do smanjenja bogatstva vrsta i njihovih zajednica. Vjetrogeneratori će dominirati okolinom, tako da se može zaključiti da će se izgradnjom vjetroparka u značajnoj mjeri izmijeniti postojeći predio”, piše u dokumentaciji koju je dostavio “Vjetro park Bijela”.

Ističe se da će se graditi i priključni dalekovod od 110 kV za trafostanicu Bijela, koji će biti dug 18,24 kilometra i prelaziti većinom preko livada i šuma. Ovaj dalekovod nalazi se unutar ili u blizini Šavnika, sela Petnjica, Duži i Brezna, kanjona Nevidio, a prelazi i rijeke Komarnicu i Bukovicu. Navodi se da rijeke u tom dijelu prolaze kroz duboki kanjon, pa su stubovi dalekovoda postavljeni daleko od korita, čime je uticaj na njih navodno praktično eliminisan.

Planirano je postavljanje ukupno 65 stubova, dok dalekovod služi kako bi se elektrana priključila na energetsku mrežu.

“Od zaštićenih područja jedino trasa dalekovoda presijeca III zonu zaštite parka prirode Dragišnica i Komarnica i zaštitni pojas Nacinalnog parka Durmitor. U dijelu trase dalekovoda gdje se nalaze šume doći će do sječe stabala što će se negativno odraziti na ekosistem toga područja. U toku izgradnje neće doći do značajnijih uticaja na eroziju i degradaciju zemljišta. Izgradnjom vjetrogeneratora i pratećeg 110kV dalekovoda neće doći do promjene topografije, pošto je lokacija projekta na terenu koji će biti pripremljen za postavljanje vjetrogeneratora”, piše u dokumentaciji.

Ističe se da će projekat izgradnje pratiti normalni nivoi zagađenja koji se vide na gradilištima, ali da neće biti uticaja na lokalno stanovništvo.

Vlada je zeleno svjetlo za urbanističko-tehničke uslove za ovaj projekat dala u julu 2023. godine.