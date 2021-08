Sea Dance je objavio zvanične procedure za ulazak na ovogodišnje izdanje festivala, koje će biti održano od 26. do 29. avgusta na budvanskoj plaži Buljarica.

U skladu s važećim epidemiološkim mjerama u Crnoj Gori, ulaz će biti ograničen na one posjetioce koji imaju dokument da su primili najmanje jednu dozu vakcine protiv Kovida-19 ili da su preležali virus, zatim na one koji imaju negativan PCR, odnosno antigenski brzi test-BAT. Navedeni bezbjednosni protokol sličan je Safe Events protokolu sprovedenom na EXIT festivalu u julu. On je, kroz naučne studije, pokazao da su festivali uz navedena ograničenja bezbjedna mesta za okupljanja, mnogo sigurnija od tržnih centara ili kafića, kao i da na njima ne dolazi do masovnog širenja virusa.

Brzi antigenski testovi po povlašćenim cijenama

Za one koji ne posjeduju ni jedan od navedenih dokumenata, organizatori festivala su obezbijedili brze antigenske testove po povlašćenim cijenama od samo pet eura, koji će se od četvrtka od 18:00 obavljati na plaži Buljarica, ispred festivalskih kapija. Takođe, Sea Dance je osigurao besplatne jednodnevne ulaznice za otvaranje festivala, 26. avgust, za mlade koji se budu vakcinisali od 18. do 24. avgusta na zvaničnim lokacijama širom Crne Gore, što će, prema važećim mjerama, biti dovoljno za ulazak na festival.

Festivali kao bezbjedna mjesta okupljanja

U Novom Sadu je tokom EXIT festivala sprovedeno naučno istraživanje koje je realizovalo stručno osoblje Doma zdravlja Novi Sad, a čiji je cilj bila procjena uticaja održavanja Exita na širenje virusa Kovid-19, kao i stepen efikasnosti „Safe Events Serbia“ bezbjednosnog protokola. Rezultati istraživanja pokazuju da festivali nisu mjesta masovnog zaraživanja virusom, ako se epidemiološke mjere odgovorno sprovode kao što je to bio slučaj na Exitu. Ovo istraživanje dokazuje da se i tokom pandemije može naći način model po kojem se i najmasovniji događaji mogu odvijati potpuno bezbjedno.

Ulaznice za vakcinisane od 18. do 24. avgusta

Sea Dance je u okviru kampanje za vakcinaciju mladih „Neću više da plešem sam/a“ osigurao ulaznice za dan otvaranja festivala, 26. avgust, za sve koji se vakcinišu u periodu od 18. do 24. avgusta na punktovima širom Crne Gore – u Andrijevici, Baru, Beranama, Bijelom Polju, Budvi, Cetinju, Danilovgradu, Gusinju, Herceg Novom, Kolašinu, Kotoru, Mojkovcu, Nikšiću, Petnjici, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Podgorici, Rožajama, Šavniku, Tivtu, Ulcinju, Žabljaku. Lokacije punktova u nabrojanim gradovima se nalaze na ovom linku.

Da bi potom dobili jednodnevnu ulaznicu za Sea Dance, potrebno je da na mejl ulaznice@seadancefestival.me pošalju sljedeće podatke: ime i prezime, godinu rođenja, mjesto prebivališta, fotografiju potvrde o vakcinisanju s jasno vidljivim datumom vakcinacije, i e-mail adresu. Sea Dance poziva sve mlade da se vakcinišu u narednim danima, i tako daju svoj doprinos zaštiti sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih, kao i vraćanju normalnom životu.

Podsjećamo da je Sea Dance u saradnji sa Lake Festom, Bedem Festom i Podgorica Film Festom pokrenuo kampanju za vakcinaciju mladih, koja započinje dosad najžešću borbu za kraj pandemije i povratak normalnom životu, korišćenjem jedinog oružja koje čovječanstvo ima – vakcine. Kampanja „Neću više“ je usmjerena prema svima kojima nedostaju koncerti, festivali, ali i normalan, uobičajen život bez zabrana.

Sedmo izdanje Sea Dance festivala će biti održano od 26. do 29. avgusta na predivnoj plaži Buljarica i donosi fantastičan lineup sastavljen od vodećih međunarodnih i regionalnih muzičkih zvijezda koje predvode Boris Brejcha, Maceo Plex, Tale Of Us, Meduza, Topic, Satori, Bajaga i Instruktori, Senidah, Vojko V, Ann Clue, Tijana T, z++, domaćini Who See, Parampaščad i mnogi drugi.