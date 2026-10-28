„The Greatest“ stiže na Prime Video: Serija o Muhamedu Aliju premijerno 4. novembra

Osam epizoda donosi priču o legendarnom bokseru, humanisti i globalnoj sportskoj ikoni, a riječ je o prvoj zvanično odobrenoj igranoj seriji o njegovom životu.

Izvor: Prime Video/youtube/screenshot

Streaming platforma Prime Video najavila je da će nova mini-serija „The Greatest“, posvećena životu i karijeri legendarnog boksera Muhameda Alija, premijerno biti prikazana 4. novembra.

Datum premijere objavljen je u subotu tokom predstavljanja na festivalu Essence Festival of Culture. Događaju su prisustvovali tvorac serije, scenarista i izvršni producent Ben Watkins, glumac Jalen Best, koji tumači Alija, kao i članovi glumačke ekipe Omari Hardvik, Dejna Gurije, Amin Džozef, Kaj Parham i Majkl Ili.

Serija „The Greatest“ najavljena je kao intiman prikaz izuzetnog života Muhameda Alija, jednog od najvećih boksera svih vremena, ali i humaniste i svjetske ikone čiji je uticaj odavno prevazišao granice sporta.

Izvršna producentkinja serije je Lonnie Ali, udovica slavnog boksera. Riječ je o prvoj zvanično odobrenoj igranoj seriji koja se bavi Alijevim životom, a projekat će kroz osam epizoda prikazati ključne trenutke njegove sportske karijere, ali i događaje i iskustva izvan ringa.

Muhamed Ali ostao je upamćen ne samo po svojim sportskim uspjesima već i po društvenom angažmanu, borbi za građanska prava i snažnim stavovima koji su ga učinili jednom od najprepoznatljivijih ličnosti 20. vijeka.

Serija bi trebalo da ponudi širi pogled na čovjeka iza šampionske titule, prikazujući događaje koji su oblikovali njegov život i nasljeđe.

(Mondo)