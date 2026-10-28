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"Imam i muža i ljubavnika": Glumica osvojila Holivud, a zbog uloge u Netfliksovoj seriji svi pričaju o njoj

"Imam i muža i ljubavnika": Glumica osvojila Holivud, a zbog uloge u Netfliksovoj seriji svi pričaju o njoj

Autor Jovana Milićević
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Jelena Gavrilović igrala je u holivudskom trileru "Everly" uz Salmu Hajek, u britanskom akcionom hitu "Pod gasom", a posebnu pažnju publike je privukla kada se naga pojavila u seriji "Robin Hud".

"Imam i muža i ljubavnika": Glumica osvojila Holivud, a zbog uloge u Netfliksovoj seriji svi pričaju Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumica Jelena Gavrilović svojevremeno je otkrila tajnu o svojim ljubavima između kojih ne može da se opredeli.

Kako je ispričala, čitavog života se suočava sa dve ljubavi u kojima podjednako uživa.

"Prvo sam počela da se bavim muzikom pa sam onda počela da se bavim glumom. Radila sam naravno 'Zaleđeno kraljevstvo' i ko god ima malu devojčicu u kući, svi čuju moj glas. Ja sam neizbežna, ali je nekako ta ljubav prema muzici i dan danas ostala. Ko je ušao jednom u te vode ne može to da razdvoji, a gluma je ono za šta sam se školovala. Ja se šalim i kažem da imam i muža i ljubavnika, to su gluma i muzika. I neophodni su mi i jedan i drugi. Nekako ne mogu da se opredelim", priznala je Jelena.

Gavrilovićeva već godinama gradi prepoznatljivo ime van regiona. Publika je pamti po glavnoj ulozi u britanskom akcionom hitu "Pod gasom" (Gassed Up), kao i po zapaženoj roli u drugoj sezoni američke fantasy serije "Predstraža" (The Outpost).

Izvor: Youtube/ Indie Film Worldwide | BritFlicks

Igrala je i u holivudskom trileru "Everly" uz Salmu Hajek, dok ju je italijanska publika upoznala kroz dramu "L’angelo di Sarajevo".

Izvor: youtube/ Rotten Tomatoes Trailers

Glumica se za potrebe uloge u snovoj seriji "Robin Hud" potpuno obnažila dok tumači lik Boginje. U jednoj od najupečatljivijih scena pojavljuje se potpuno naga, kao deo jasne umetničke estetike serije.

(Grandonline/MONDO)

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Jelena Gavrilović

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