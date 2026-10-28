Nikad viđena scena u "Poteri": Tim koji je napravio presedan u istoriji kviza, pa pobijedio Tragača

U kvizu "Potera" prvi put je čitava porodica stala Tragača.

Izvor: Instagram printscreen

Takmičari kviza „Potjera“ najčešće se upoznaju tek kada postanu dio iste ekipe, ali ovoga puta upoznavanje nije bilo potrebno.

Prvi put u istoriji kviza jedan takmičarski tim činila je cijela porodica, pa su se pred Jovanom Memedovićem i tragačem Dušanom Macurom našli Tijana i Branislav Trebaljevac sa djecom Mihajlom i Natalijom.

Porodica Trebaljevac u studio je donijela prilično šarolik „fond znanja“.

Tijana je frizerka i vlasnica salona, a Potjera joj nije potpuno nepoznat teren, jer se u kvizu već oprobala 2024. godine.

Branislav, takođe raniji učesnik Potjere, bavi se prodajom auto-dijelova, dok mlađi članovi ekipe imaju sasvim drugačija interesovanja.

Mihajlo studira mašinstvo i volio bi da jednog dana postane inženjer Formule 1, ali se njegova interesovanja tu ni približno ne završavaju. Svira gitaru, crta i slika, govori japanski, bavi se aikidom i košarkom, pa je tako u porodični tim stigao sa prilično raznovrsnim adutima.

Izvor: RTS

Njegova sestra Natalija pohađa Filološku gimnaziju i srednju muzičku školu, gdje svira klavir, a voli i glumu i debatu.

Ipak, porodična četvorka nije u kompletnom sastavu stigla do kraja. Mihajlo i Natalija svoje učešće završili su u duelima s Tragačem, pa je na mami i tati ostalo da u Finalnoj potjeri brane porodične boje.

Tijana i Branislav borili su se za 135.000 dinara i pred Dušana postavili zadatak od 12 koraka. Potom je prva porodična epizoda Potjere dobila i završnicu dostojnu takve premijere.

Tragač im se približio na samo jedan korak, pa je neizvjesnost potrajala do samog kraja, ali uprkos tome porodica Trebaljevac izašla je iz ovog duela s pobjedničkim osmijehom.

Trebaljevci su tako svoje prvo porodično učešće u Potjeri završili baš onako kako su se nadali.

Izvor: RTS

Tijana i Branislav uspjeli su da sačuvaju prednost, pobijede Tragača i osvoje 135.000 dinara, dok su Mihajlo i Natalija pobedu svojih roditelja mogli da proslave zajedno sa njima.

Prva porodica koja je u "Poteru" došla kao tim, iz nje je otišla i kao pobjednički tim.

(/MONDO)