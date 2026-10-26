3 filma koja morate pogledati prije nego što napuste Netfliks u novembru: Imate još samo nekoliko dana za "bindž"

Otkrijte tri omiljena filma koja morate pogledati prije nego što nestanu sa Netfliksa: akcija, romansa i komedija čekaju na vas.

Izvor: Youtube/Sony Pictures Entertainment/Warner Bros/Paramount Pictures

Kako se oktobar bliži kraju, Netfliks sprema veliku čistku kataloga za novembar 2026. godine. Iako na platformu stižu brojni noviteti, pretplatnici ostaju bez nekih od omiljenih filmskih naslova, uključujući mini-seriju "Gilmore Girls: A Year in the Life", kao i kultne filmove "Brzina" i "Brzina 2".

Ako tražite prijedlog šta da pogledate prije nego što nestane sa servera, izdvojili smo tri hit ostvarenja koja vrijedi pustiti još jednom.

Black Adam trejler film Izvor: Youtube / Warner Bros.

1. "Crni Adam" ("Black Adam")

Datum odlaska: 1. novembar

U susret decembarskoj premijeri Marvelovog spektakla "Osvetnici: Sudnji dan" ("Avengers: Doomsday"), pravo je vrijeme za povratak blokbasterima sa strip junacima. Iako pripada konkurentskom Di-Si univerzumu, akcija sa Dvejnom Džonsonom u ulozi antiheroja oslobođenog nakon viševijekovnog zatočeništva pruža odličnu adrenalinsku zabavu za opušteno veče.

Danas 13, sutra 30 Izvor: Youtube / Sony Pictures Entertainment

2. "Danas 13, sjutra 30" ("13 Going on 30")

Datum odlaska: 1. novembar

Rimejk sa Emili Bader i Loganom Lermanom najavljen je za narednu godinu, što je savršen povod da se podsjetite originala iz 2004. Romantična komedija sa Dženifer Garner i Markom Rafalom o djevojčici zarobljenoj u telu tridesetogodišnjakinje ostaje jedan od najšarmantnijih i najvoljenijih predstavnika ovog žanra.

3. "Izgubljeni grad" ("The Lost City")

Datum odlaska: 9. novembar

Spoj Sandre Bulok i Čeninga Tejtuma donio je 2022. pravu osvježavajuću akcionu komediju. Priča o autorki ljubavnih romana i njenom smotanom modelu sa naslovnice, koji bježe kroz džunglu pred pohlepnim milijarderom, garantuje vrhunsku dinamiku i humor koji se ne propušta.

Pogledajte trejler:

The lost city trejler Izvor: Youtube / KinoCheck Comedy

(Mondo.rs)