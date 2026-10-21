Antonio Banderas i Nikolas Kejdž u petoj sezoni "Pravog detektiva": Snimanje počinje 2027. godine (Video)

Antonio Banderas i Nikolas Kejdž predvodiće glumačku ekipu pete sezone popularne kriminalističke serije „Pravi detektiv“ (True Detective), čije je snimanje planirano za 2027. godinu.

Nova sezona HBO-ove antologijske serije donosi novu priču, a radnja će biti smještena u područje Džamaika Bej u Njujorku.

Peta sezona nastaje pod vođstvom Ise Lopez, koja je bila scenarista i rediteljka četvrte sezone pod nazivom „Noćna zemlja“ (Night Country), čija se radnja odvijala na Aljasci, a glavne uloge tumačile su Džodi Foster i Kali Rajs.

Iako detalji o novim likovima još nisu u potpunosti otkriveni, poznato je da će Banderas igrati Rajija Garsiju, dok je Kejdžu povjerena uloga Henrija Logana.

Lopez će ponovo biti zadužena za scenario i režiju, a među izvršnim producentima su i scenarista Danijel Zelman, kao i glumci Kejdž i Banderas. Na projektu će, između ostalih, raditi i Nik Picolato, Keri Džodži Fukunaga, Vudi Harelson i Metju Mekonahi, koji su ranije bili povezani sa serijom.

Serija koja je obilježila kriminalističku televizijsku produkciju

Seriju „Pravi detektiv“ osmislio je Nik Picolato, a tokom dosadašnjeg prikazivanja osvojila je šest nagrada Emi, uz ukupno 41 nominaciju. Među nagrađenim glumcima bili su Vudi Harelson, Metju Mekonahi, Maheršala Ali i Džodi Foster.

Prema podacima HBO-a, četvrta sezona bila je najgledanija u istoriji serije, sa ukupno 12,7 miliona gledalaca na različitim platformama, piše Variety.

Banderas i Kejdž iza sebe imaju bogate karijere

Antonio Banderas posljednjih godina ostvario je zapažene uloge, a među njegovim poznatijim filmovima su „Maska Zoroa“ (The Mask of Zorro) i „Legenda o Zorou“ (The Legend of Zorro). Široj publici poznat je i kao glas Mačka u čizmama u filmskoj franšizi „Šrek“.

Nikolas Kejdž proslavio se u ostvarenjima „Odlazak iz Las Vegasa“ (Leaving Las Vegas), „Svinja“ (Pig), „Sanjski scenario“ (Dream Scenario) i filmskom serijalu „Nacionalno blago“ (National Treasure).

Učešće u „Pravom detektivu“ predstavljaće tek njegovu drugu glavnu televizijsku ulogu, nakon angažmana u mračnoj superherojskoj seriji „Spider-Noir“.

Dolazak Banderasa i Kejdža predstavlja jedno od zvučnijih glumačkih okupljanja za novu sezonu serije, koja će nastaviti tradiciju zasebnih priča, novih likova i mračnih kriminalističkih zapleta.

Snimanje pete sezone trebalo bi da počne 2027. godine, dok dodatni detalji o premijeri i ostatku glumačke ekipe još nisu objavljeni.

(Mondo)