Fiona Harvi, koja tvrdi da je u Netfliksovoj hit-seriji "Baby Reindeer" prikazana kao osoba koja uhodi glavnog lika, "presrećna" je nakon što je izvojevala važnu pravnu pobjedu protiv Netfliksa u postupku za klevetu.
Suđenje između Harvijeve i striming platforme korak je bliže, nakon što je odbačena žalba Netfliksa na odluku da se njen slučaj ne odbaci.
Njen advokat iz Njujorka, Ričard Rot, izjavio je: "Netfliks čini sve što može kako bi izbjegao suđenje u ovom postupku".
Skandal trese Netfliks: Serija joj uništila život, traži 170 miliona dolara odštete (Video)
Najprije je podnio zahtjev saveznom okružnom sudu, ali je izgubio. Zatim se žalio na tu odluku, ali je žalba odbačena.“
Rot je dodao: "U ovom slučaju će biti održano suđenje, na kojem će se pred porotom u prvi plan staviti nezakonito postupanje Netfliksa".
Na pitanje kako se njegova klijentkinja osjeća, odgovorio je:
"Presrećna je".Izvor: Piers Morgan Uncensored/PLANET / Planet / Profimedia
Harvi traži 170 miliona dolara odštete, tvrdeći da ju je televizijska serija, koju je osmislio i u kojoj glumi Ričard Gad, oklevetala i pretvorila njen život u pravu noćnu moru.
Serija "Baby Reindeer", koja je premijerno prikazana u aprilu 2024. godine, postala je globalni hit. Na početku prve epizode na ekranu se pojavljuje natpis: "Ovo je istinita priča.“
Na kraju serije, lik Marta, koju tumači glumica Džesika Ganing, priznaje krivicu za uhođenje komičara Donija (Gad) i osuđena je na četiri i po godine zatvora.
Harvini advokati tvrde da ona nikada nije osuđivana za bilo kakvo krivično djelo, a kamoli da je bila u zatvoru. Ona navodi da je oklevetana "u razmjerama i obimu bez presedana" i da joj je zbog toga život uništen.
Njen pravni tim izjavio je da je nakon emitovanja serije bila toliko traumatizovana da nije mogla da izađe iz svog stana u Londonu.
U septembru 2024. godine, sudija Geri Klaus presudio je da Baby Reindeer nije istinita priča i naveo da Netfliks "nije uložio nikakav napor da provjeri" tačnost iznetih činjenica. Takođe, platforma nije preduzela mjere da sakrije Harvin identitet.