Serija "East of Eden" preplavila mreže, ali čitaoci poručuju: Knjiga je i dalje bolja

Nova ekranizacija vratila je knjigu "Istočno od raja" u fokus. Otkrivamo vam o čemu se radi u romanu, ko su likovi, ali i glavnu poruku za koju mnogi kažu da im je promijenila život.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix/Delfi.rs

Nova mini-serija, ekranizacija remek-dela "Istočno od raja" ("East of Eden") ponovo je stavila roman Džona Stajnbeka u sam centar pažnje svjetske javnosti. Dok je adaptacija Kristofera Abota privukla novu publiku, među ljubiteljima književnosti povela se žustra debata.

Pogledajte trejler serije:

East of Efen trejler Izvor: YouTube

Mnogi su ostali glasni u stavu da serija, ma koliko bila produkcijski raskošna, jednostavno ne može da nadmaši dubinu, slojevitost i emociju pisanog dela.

Ipak, dobra stvar je što je nova serija natjerala gledaoce koji nisu čitali kultni roman da mu daju šansu, a mnogi od njih ističu da im je upravo ova knjiga promijenila život i promijenila način na koji posmatraju ljudsku prirodu, izbor i moral.

O čemu se radi u "Istočno od raja" Džona Stajnbeka

Žanr: Klasik / Porodična saga / Filozofsko-realistički roman

Priča prati sudbine dvije porodice - Trask i Hamilton, kroz nekoliko generacija u dolini Salinas u Kaliforniji, rekreirajući biblijski motiv o Kainu i Avelju kroz temu slobodne volje i borbe između dobra i zla.

Izvor: priintscreen/delfi.rs

Radnja seže od kraja Američkog građanskog rata do Prvog svjetskog rata. U svom središtu ima priču o dva brata, Adamu i Čarlsu Trasku, a kasnije i o Adamovim sinovima, blizancima Kalibu - Kalu i Aronu. Stajnbek prepliće sudbinu porodice Trask sa pričom o porodici Hamilton, a bitno je napomenuti da je priča zasnovana na i autorovoj sopstvenoj istoriji.

Glavni likovi

Bitno je napomenuti da karakterizacija u ovom romanu spada u sam vrh svjetske književnosti:

Keti: Jedan od najdojmljivijih i najhladnijih negativaca u književnosti, lik koji predstavlja čisto, neshvatljivo zlo.

Jedan od najdojmljivijih i najhladnijih negativaca u književnosti, lik koji predstavlja čisto, neshvatljivo zlo. Kal i Aron: Blizanci koji reflektuju borbu svjetla i tame. Kalova unutrašnja borba sa sopstvenim "mračnim" impulsima pruža najsnažniju emotivnu okosnicu romana.

Blizanci koji reflektuju borbu svjetla i tame. Kalova unutrašnja borba sa sopstvenim "mračnim" impulsima pruža najsnažniju emotivnu okosnicu romana. Li: Mudri sluga i filozof kineskog porijekla, koji izgovara ključne misli romana i predstavlja glas razuma i dobrote.

Stajnbek likove ne osuđuje, već ih analizira do najsitnijih psiholoških detalja, dajući im duboku ljudskost.

Dolina Salinas kao živ lik

Ambijent u romanu nije samo sporedna kulisa, već aktivan učesnik u priči. Stajnbek opisuje dolinu Salinas u Kaliforniji sa nevjerovatnom ljubavlju, preciznošću i poezijom. Zemlja, mirisi, godišnja doba, sunce i kiša oblikuju karakter ljudi koji na toj zemlji žive. Čitalac potpuno uranja u atmosferu američkog zapada na prelazu vijekova.

Timshel kao ključna riječ

Bitno je dodati i da u romanu nema suvišnih replika, odnosno, svaki razgovor otkriva karakternu crtu ili pokreće radnju naprijed.

Centralni motiv cijelog romana i njegovih dijaloga jeste hebrejska riječ "timshel", što u prevodu znači "možeš", odnosno "imaš izbor". Kroz razgovore između Lija, Adama i Samjuela Hamiltona, Stajnbek prenosi ključnu poruku zbog koje mnogi kažu da im je ova knjiga promijenila život: čovjek nije osuđen na grijeh niti na sudbinu svojih roditelja, već uvijek ima izbor da izabere dobro.

Kvalitet i originalnost priče ogledaju se u načinu na koji je Stajnbek prenio praiskonski biblijski mit u kontekst američkog zapada. Priča je izuzetno dinamična i drži pažnju od prve do posljednje stranice, jer ne nudi tipične crno-bijele odgovore, već navodi čitaoca da preispituje sopstvene postupke i odluke.

Kome je knjiga namijenjena?

Ljubiteljima slojevitih psiholoških romana: Onima koji vole priče u kojima nema jednostavnih junaka i negativaca, već kompleksnih ljudi sa svim svojim vrlinama i manama.

Čitaocima koji traže štivo koje pokreće na razmišljanje: Ako volite knjige koje vas ne napuštaju ni danima nakon što zaklopite korice i koje vas tjeraju da preispitate sopstveni pogled na svijet.

Ljubiteljima epskih porodičnih saga: Svitak života generacija, preplitanje sudbina, tajne i dramatični preokreti u okruženju američkog zapada.

Oprez za čitaoce: Da li priča može da "trigeruje" neželjene emocije?

Iz svega što smo naveli, jasno je da je "Istočno od raja" emotivno i psihološki izuzetno zahtjevna knjiga i čitalac na to mora biti spreman.

Stajnbek ne štedi svoje likove niti čitaoca, pa roman dotiče mračne i teške teme koje mogu izazvati snažne reakcije:

Majčinsko odbacivanje i emocije napuštenosti

Jedna od najtežih tema u knjigi jeste hladnoća, odsustvo i namjerno odbacivanje sopstvene djece od strane majke (Keti), što može biti izuzetno bolno za čitaoce koji imaju lične traume povezane sa roditeljskim prihvatanjem.

Generacijska trauma i osjećaj nedovoljnosti

Lik Kaliba (Kala) nosi tešku unutrašnju borbu sa osećajem da je "rođen zao" i stalnom potrebom da zasluži očevu ljubav, što često biva nagrađeno nerazumijevanjem i odbijanjem.

Moralna izopačenost i toksičnost

Lik Keti predstavlja sociopatsku osobu bez trunke empatije, što stvara osjećaj nelagode, mučnine i psihološkog pritiska tokom čitanja.

Porodično nasilje i izdaja

Radnja obuhvata fizičko nasilje između braće, manipulacije, ucjene i emotivnu surovost.

U prevodu - knjiga duboko kopa po ljudskoj duši. Ako ste u osjetljivom emotivnom razdoblju vezanom za porodične odnose, prihvatanje ili sopstvenu vrednost, roman vas može snažno potresti, ali ujedno pružiti i neverovatno ljekovitu poruku kroz spoznaju o slobodi izbora, odnosno, gorepomenutom "timshel",

(Mondo)