"Narnija: Čarobnjakov sinovac": Greta Gervig donosi priču o nastanku čarobnog svijeta (Video)

Rediteljka Greta Gervig, nominovana za Oskara, donosi na veliko platno priču "Čarobnjakov sinovac" (The Magician’s Nephew), zasnovanu na istoimenom djelu britanskog pisca Klajva Stejplza Luisa (C. S. Lewis).

Izvor: Netflix/YouTube/screenshot

Ova fantastična avantura prvi put će filmskoj publici predstaviti priču o nastanku Narnije i povesti gledaoce svih generacija u čarobni svijet ispunjen neobičnim otkrićima i pustolovinama. Film u bioskope stiže 12. februara.

Narnija je izmišljeni čarobni svijet koji je stvorio britanski pisac K. S. Luis, poznat po serijalu romana „Hronike Narnije“. U ovom svijetu životinje govore, magija je dio svakodnevice, a ljudi se susreću sa mitskim bićima i neobičnim silama.

Serijal obuhvata sedam knjiga objavljenih između 1950. i 1956. godine, a među najpoznatijim je „Lav, vještica i ormar“, koji je doživio i uspješnu filmsku adaptaciju.

Roman „Čarobnjakov sinovac“ objavljen je 1955. godine i, prema hronologiji događaja u svijetu Narnije, opisuje kako je ovaj čarobni svijet nastao. Priča prati Digorija i Poli, dvoje djece koja kroz neobične pustolovine otkrivaju nove svjetove i svjedoče nastanku Narnije.

K. S. Luis jedan je od najpoznatijih britanskih pisaca fantastike 20. vijeka, a njegova djela i danas privlače čitaoce svih generacija.

„Hronike Narnije“ prevođene su na brojne jezike i prodate u milionima primjeraka širom svijeta.

(Mondo)