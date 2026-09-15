Crnogorsko primorje spremno za spektakularan doček: Velika imena muzike od Kotora do Bara

Crnogorsko primorje kraj 2026. godine dočekaće u znaku muzike i velikih koncerata, pretvarajući se u svojevrsnu regionalnu koncertnu pozornicu.

Izvor: TO Budva

Od Kotora do Bara, publiku očekuju nastupi zvučnih imena regionalne, ali i grčke muzičke scene.

Primorski gradovi za doček Nove godine pripremaju višednevne programe, uz značajna ulaganja lokalnih samouprava i turističkih organizacija. Cilj je jasan – privući što veći broj gostiju, produžiti turističku sezonu i dodatno povećati popunjenost hotela, apartmana i privatnog smještaja.

Uz atraktivne muzičke programe i prazničnu atmosferu, crnogorska obala tako nastoji da kraj godine pretvori u još jednu priliku za snažnu turističku promociju i pozicioniranje primorja kao jedne od najatraktivnijih destinacija za novogodišnji provod u regionu.





Glavna zvijezda novogodišnjeg programa u Kotoru biće Zdravko Čolić. Angažovanje pjevača koji već decenijama privlači desetine hiljada ljudi predstavlja snažan odgovor tog grada na sve skuplju prazničnu utakmicu crnogorskih turističkih centara.

Tivat će organizovati četiri koncertne večeri na rivi Pine. Peđa Jovanović nastupiće 30. decembra, dok će građane i goste u 2027. godinu uvesti Svetlana Ceca Ražnatović.

Program će 1. januara nastaviti Jakov Jozinović, a naredne večeri Mirza Selimović. Predgrupe će biti „Priganitze“, Danijel Alibabić, „Akademia bend“ i „Kira bend“.

Praznični program u Tivtu trajaće od 12. decembra do 13. januara, čime grad pokušava da goste zadrži znatno duže od jedne koncertne večeri i novogodišnju proslavu pretvori u dio cjelogodišnje turističke ponude.

Građane i goste Bara u 2027. godinu uvešće Seka Aleksić, dok će 1. januara nastupiti Dino Merlin. Angažovanjem izvođača koji samostalno pune najveće regionalne dvorane i trgove, Bar ulazi u najuži krug gradova sa najatraktivnijim novogodišnjim programom.

Posebno veliko interesovanje očekuje se za koncert Dina Merlina, koji bi u Bar mogao privući publiku iz drugih crnogorskih gradova, ali i iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Srbije i Hrvatske.

Herceg Novi se odlučio za trodnevnu proslavu sa pet poznatih izvođača. U novogodišnjoj noći nastupiće Saša Matić i Dženan Lončarević, a 1. januara Nataša Bekvalac i Adi Šoše.

Završno veče, 2. januara, pripalo je Aleksandru Sofronijeviću i njegovom orkestru, uz gosta iznenađenja. Koncerti će biti održani na Trgu Nikole Đurkovića, kod gradske Tore.

Program je koncipiran tako da različitim muzičkim žanrovima privuče što širu publiku i goste zadrži najmanje tri noći.

Budva i ove godine priprema najambiciozniju koncertnu kartu. Program će 30. decembra otvoriti grčka zvijezda Nikos Vertis, dok će publiku u novu godinu uvesti Željko Joksimović.

Budva sprema i nastupe svjetskih zvijezda, čime tradicionalni doček ispred zidina Starog grada želi da podigne iznad regionalnih okvira i potvrdi poziciju najveće praznične pozornice u Crnoj Gori.

Honorar izvođača, međutim, predstavlja tek jedan dio ukupnog troška organizacije. Gradovi i turističke organizacije plaćaju i binu, ozvučenje, rasvjetu, smještaj i prevoz izvođača, obezbjeđenje, kompletnu produkciju, kao i promociju događaja. Zbog toga će konačan račun višednevnih prazničnih programa biti značajno veći od iznosa namijenjenog muzičkim zvijezdama.

Ovako velika ulaganja mogu se opravdati ukoliko donesu veću popunjenost hotela i privatnog smještaja, povećan promet u restoranima, trgovinama i taksi prevozu, ali i dodatnu promociju Crne Gore kao atraktivne zimske turističke destinacije. Ipak, stvarni efekti prazničnih programa moći će se procijeniti tek kada gradovi objave konačne iznose potrošenog novca, broj ostvarenih dolazaka i noćenja, kao i ukupne ekonomske efekte.

Crna Gora će tokom nekoliko prazničnih dana na jednom mjestu okupiti gotovo čitav vrh regionalne muzičke scene. Nakon što su izvođači poznati, ostaje ono ključno pitanje – koliko će sve to koštati i da li će rekordna ulaganja u novogodišnje programe donijeti i rekordne turističke prihode.