Tokom nominacija u "Eliti 10" Aneli Ahmić i Ivan Marinković ušli su u žestok sukob, zbog čega je moralo da reaguje obezbjeđenje.

Izvor: Pink / screenshot

Na imanju u Šimanovcima nastao je opšti haos kada je Ivan Marinković tokom svog izlaganja za crnim stolom odlučio da provocira Aneli Ahmići iznese tvrdnju koja je kod nje izazvala burnu reakciju.

Pogledajte fotografije Ivana Marinkovića:

"Tu noć se ljubila na šanku sa Teodorom Delić", tvrdio je Ivan.

Aneli nije uspjela da ostane mirna nakon ovih riječi. Vidno uznemirena, odmah je ustala i žestoko mu odgovorila, dok je situacija za stolom počela da izmiče kontroli.

"Sa Teodorom?! Ma nemoj da ti lupim sad šamar, bre", povikala je rijaliti učesnica ne obazirući se na kamere i prisutne cimere.

Verbalni sukob ubrzo je prerastao u međusobno vrijeđanje, a u raspravu su se uvukle i najteže uvrede na račun porodica.

"Lupi ti svojoj mami šamar", vikao je Ivan i psovao joj majku.

"Lupi ti svojoj onoj", dodala je Ahmićeva.

- Ja tebi tatu - odbrusio je Marinković.

Nakon razmjene ovih uvreda, situacija je potpuno eskalirala. Aneli je ustala i fizički nasrnula na Ivana. Pred ostalim učesnicima rijalitija udarila ga je, a zatim ga uhvatila za vrat i počela da ga davi, pri čemu mu je noktima napravila ogrebotine po vratu, a Marinković je potom uzvratio.

U naletu bijesa povukao je Aneli za kosu i nadogradnju, zbog čega je nastao opšti metež u Bijeloj kući.

Voditeljka i produkcija odmah su reagovali. Pripadnici obezbjeđenja utrčali su u Bijelu kuću kako bi razdvojili Aneli i Ivana i sprečili da fizički sukob poprimi još ozbiljnije razmjere.

Pogledajte kako je izgledala tuča:

Vidi opis Hitno prekinut program: Aneli ščepala Ivana, on joj uzvratio, obezbjeđenje odmah reagovalo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Tiktok/printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Tiktok/printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 8 8 / 8

Zbog incidenta je emisija "Nominacije" prekinuta, a televizijski prenos je u tom trenutku zaustavljen. U Bijeloj kući zavladao je potpuni haos, dok su ostali učesnici pokušavali da shvate šta se upravo dogodilo.